https://ria.ru/20250318/putin-2005735936.html
Конкуренты всегда будут стремиться ослабить Россию, заявил Путин
Конкуренты всегда будут стремиться ослабить Россию, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2025
Конкуренты всегда будут стремиться ослабить Россию, заявил Путин
Конкуренты России всегда будут стремиться сдержать ее развитие, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:43:00+03:00
2025-03-18T15:43:00+03:00
2025-03-18T15:50:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Конкуренты России всегда будут стремиться сдержать ее развитие, заявил глава государства Владимир Путин."Как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Конкуренты всегда будут стремиться ослабить Россию, заявил Путин
Путин: конкуренты РФ всегда будут стремиться сдержать развитие России