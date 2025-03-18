https://ria.ru/20250318/putin-2005735698.html

Путин назвал число санкций, введенных против России

Путин назвал число санкций, введенных против России - РИА Новости, 18.03.2025

Путин назвал число санкций, введенных против России

Против России в отношении физических и юридических лиц введено 28 595 санкций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:43:00+03:00

2025-03-18T15:43:00+03:00

2025-03-18T15:51:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858331588_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_9ec7551328220dee92fd29c5e881600d.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Против России в отношении физических и юридических лиц введено 28 595 санкций, заявил президент России Владимир Путин."Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого, но Минфин посчитал. Я уверенно могу вам сказать - 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции. Причем кратно выше", - добавил он.

https://ria.ru/20250318/putin-2005738476.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей