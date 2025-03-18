https://ria.ru/20250318/putin-2005735698.html
Путин назвал число санкций, введенных против России
Путин назвал число санкций, введенных против России - РИА Новости, 18.03.2025
Путин назвал число санкций, введенных против России
Против России в отношении физических и юридических лиц введено 28 595 санкций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:43:00+03:00
2025-03-18T15:43:00+03:00
2025-03-18T15:51:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Против России в отношении физических и юридических лиц введено 28 595 санкций, заявил президент России Владимир Путин."Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого, но Минфин посчитал. Я уверенно могу вам сказать - 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции. Причем кратно выше", - добавил он.
https://ria.ru/20250318/putin-2005738476.html
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россия, владимир путин, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин назвал число санкций, введенных против России
Путин: против РФ в отношении физических и юридических лиц ввели 28595 санкций