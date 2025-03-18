https://ria.ru/20250318/putin-2005734961.html
Путин: санкции против России подрывают мировую торговлю
Путин: санкции против России подрывают мировую торговлю - РИА Новости, 18.03.2025
Путин: санкции против России подрывают мировую торговлю
Санкции против России подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:41:00+03:00
2025-03-18T15:41:00+03:00
2025-03-18T15:49:00+03:00
россия
в мире
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Санкции против России подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что за последние годы российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами - это мы с вами прекрасно знаем. В их числе мощное санкционное давление прежде всего, ограничения на международные расчеты и операции на внешних рынках. Эти и другие действия в целом подрывают свободу торговли и инвестиций в мировой экономике", - сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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россия, в мире, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, В мире, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин: санкции против России подрывают мировую торговлю
Путин: санкции против России подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю