https://ria.ru/20250318/putin-2005734961.html

Путин: санкции против России подрывают мировую торговлю

Путин: санкции против России подрывают мировую торговлю - РИА Новости, 18.03.2025

Путин: санкции против России подрывают мировую торговлю

Санкции против России подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:41:00+03:00

2025-03-18T15:41:00+03:00

2025-03-18T15:49:00+03:00

россия

в мире

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Санкции против России подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что за последние годы российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами - это мы с вами прекрасно знаем. В их числе мощное санкционное давление прежде всего, ограничения на международные расчеты и операции на внешних рынках. Эти и другие действия в целом подрывают свободу торговли и инвестиций в мировой экономике", - сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

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россия, в мире, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей