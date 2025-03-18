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Путин рассказал, что обсудит на закрытой встрече с бизнесом - РИА Новости, 18.03.2025
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15:41 18.03.2025 (обновлено: 15:47 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005734579.html
Путин рассказал, что обсудит на закрытой встрече с бизнесом
Путин рассказал, что обсудит на закрытой встрече с бизнесом - РИА Новости, 18.03.2025
Путин рассказал, что обсудит на закрытой встрече с бизнесом
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что на закрытой встрече с бизнесом обсудит абсолютно откровенно актуальные вопросы. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:41:00+03:00
2025-03-18T15:47:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что на закрытой встрече с бизнесом обсудит абсолютно откровенно актуальные вопросы."Мы будем иметь возможность поговорить в закрытом режиме абсолютно откровенно по некоторым вопросам. А вопросов здесь действительно много, включая совершенствование нормативной базы реального сектора, снятие избыточных барьеров и в целом улучшение регуляторной среды для бизнеса", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин рассказал, что обсудит на закрытой встрече с бизнесом

Путин пообещал на встрече с бизнесом откровенно обсудить актуальные вопросы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что на закрытой встрече с бизнесом обсудит абсолютно откровенно актуальные вопросы.
"Мы будем иметь возможность поговорить в закрытом режиме абсолютно откровенно по некоторым вопросам. А вопросов здесь действительно много, включая совершенствование нормативной базы реального сектора, снятие избыточных барьеров и в целом улучшение регуляторной среды для бизнеса", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Флажки с символикой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Российский союз промышленников и предпринимателей
Вчера, 00:47
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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