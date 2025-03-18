https://ria.ru/20250318/putin-2005734579.html

Путин рассказал, что обсудит на закрытой встрече с бизнесом

Путин рассказал, что обсудит на закрытой встрече с бизнесом - РИА Новости, 18.03.2025

Путин рассказал, что обсудит на закрытой встрече с бизнесом

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что на закрытой встрече с бизнесом обсудит абсолютно откровенно актуальные вопросы. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:41:00+03:00

2025-03-18T15:41:00+03:00

2025-03-18T15:47:00+03:00

экономика

владимир путин

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что на закрытой встрече с бизнесом обсудит абсолютно откровенно актуальные вопросы."Мы будем иметь возможность поговорить в закрытом режиме абсолютно откровенно по некоторым вопросам. А вопросов здесь действительно много, включая совершенствование нормативной базы реального сектора, снятие избыточных барьеров и в целом улучшение регуляторной среды для бизнеса", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей