https://ria.ru/20250318/putin-2005734579.html
Путин рассказал, что обсудит на закрытой встрече с бизнесом
Путин рассказал, что обсудит на закрытой встрече с бизнесом - РИА Новости, 18.03.2025
Путин рассказал, что обсудит на закрытой встрече с бизнесом
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что на закрытой встрече с бизнесом обсудит абсолютно откровенно актуальные вопросы. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:41:00+03:00
2025-03-18T15:41:00+03:00
2025-03-18T15:47:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что на закрытой встрече с бизнесом обсудит абсолютно откровенно актуальные вопросы."Мы будем иметь возможность поговорить в закрытом режиме абсолютно откровенно по некоторым вопросам. А вопросов здесь действительно много, включая совершенствование нормативной базы реального сектора, снятие избыточных барьеров и в целом улучшение регуляторной среды для бизнеса", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин рассказал, что обсудит на закрытой встрече с бизнесом
Путин пообещал на встрече с бизнесом откровенно обсудить актуальные вопросы