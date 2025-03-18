https://ria.ru/20250318/putin-2005734078.html
Путин сможет достичь соглашения с США, считает вице-премьер Сербии
Путин сможет достичь соглашения с США, считает вице-премьер Сербии - РИА Новости, 18.03.2025
Путин сможет достичь соглашения с США, считает вице-премьер Сербии
Президент России Владимир Путин сможет достигнуть соглашения с США и другими странами, обеспечить многополярный мир, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:32:00+03:00
2025-03-18T15:32:00+03:00
2025-03-18T15:38:00+03:00
в мире
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александр вулин
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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сможет достигнуть соглашения с США и другими странами, обеспечить многополярный мир, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Президент Путин – великий лидер. Он – человек, который в политическом смысле определит век, в котором живет. Я абсолютно уверен, что он сможет достигнуть соглашения с США и обеспечить, чтобы мир изменился, чтобы он стал, наконец, многополярным миром", - заявил Вулин РИА Новости. Согласно его прогнозу, это будет не только договоренность между Россией и США, но должны будут включиться и другие стороны, как, например, Китай. "Я уверен, что соглашение будет достигнуто", - подчеркнул Вулин.
https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, александр вулин, владимир путин
В мире, Россия, США, Китай, Александр Вулин, Владимир Путин
Путин сможет достичь соглашения с США, считает вице-премьер Сербии
Вице-премьер Сербии Вулин: Путин сможет обеспечить многополярный мир
БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сможет достигнуть соглашения с США и другими странами, обеспечить многополярный мир, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Президент Путин – великий лидер. Он – человек, который в политическом смысле определит век, в котором живет. Я абсолютно уверен, что он сможет достигнуть соглашения с США и обеспечить, чтобы мир изменился, чтобы он стал, наконец, многополярным миром", - заявил Вулин РИА Новости.
Согласно его прогнозу, это будет не только договоренность между Россией и США, но должны будут включиться и другие стороны, как, например, Китай.
"Я уверен, что соглашение будет достигнуто", - подчеркнул Вулин.