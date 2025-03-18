https://ria.ru/20250318/putin-2005733868.html

Путин: вопросы приватизации в России необходимо обсуждать до их решения

Путин: вопросы приватизации в России необходимо обсуждать до их решения - РИА Новости, 18.03.2025

Путин: вопросы приватизации в России необходимо обсуждать до их решения

Вопросы приватизации в РФ необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:38:00+03:00

2025-03-18T15:38:00+03:00

2025-03-18T15:49:00+03:00

россия

владимир путин

общество

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вопросы приватизации в РФ необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно, заявил президент России Владимир Путин."Действительно, вопросов много всегда. Здесь Александр Николаевич (Шохин, президент РСПП - ред.) сейчас только что сказал о защите интересов добросовестных приобретателей, всего, что связано с приватизацией. Мы уже сто раз это обсуждали, и правильно - надо обсуждать, пока не решим окончательно", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

https://ria.ru/20250318/putin-2005737820.html

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россия, владимир путин, общество, российский союз промышленников и предпринимателей