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Путин: вопросы приватизации в России необходимо обсуждать до их решения - РИА Новости, 18.03.2025
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15:38 18.03.2025 (обновлено: 15:49 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005733868.html
Путин: вопросы приватизации в России необходимо обсуждать до их решения
Путин: вопросы приватизации в России необходимо обсуждать до их решения - РИА Новости, 18.03.2025
Путин: вопросы приватизации в России необходимо обсуждать до их решения
Вопросы приватизации в РФ необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:38:00+03:00
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россия
владимир путин
общество
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вопросы приватизации в РФ необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно, заявил президент России Владимир Путин."Действительно, вопросов много всегда. Здесь Александр Николаевич (Шохин, президент РСПП - ред.) сейчас только что сказал о защите интересов добросовестных приобретателей, всего, что связано с приватизацией. Мы уже сто раз это обсуждали, и правильно - надо обсуждать, пока не решим окончательно", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20250318/putin-2005737820.html
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россия, владимир путин, общество, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Общество, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин: вопросы приватизации в России необходимо обсуждать до их решения

Путин: вопросы приватизации в РФ нужно обсуждать до их окончательного решения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вопросы приватизации в РФ необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно, заявил президент России Владимир Путин.
"Действительно, вопросов много всегда. Здесь Александр Николаевич (Шохин, президент РСПП - ред.) сейчас только что сказал о защите интересов добросовестных приобретателей, всего, что связано с приватизацией. Мы уже сто раз это обсуждали, и правильно - надо обсуждать, пока не решим окончательно", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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