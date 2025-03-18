https://ria.ru/20250318/putin-2005730283.html

Путин приехал на съезд РСПП

Путин приехал на съезд РСПП - РИА Новости, 18.03.2025

Путин приехал на съезд РСПП

Президент России Владимир Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:27:00+03:00

2025-03-18T15:27:00+03:00

2025-03-18T15:28:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что основными темами обсуждения в этом году станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию нацпроектов. По завершении съезда президент проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП в закрытом формате. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, закрытый режим встречи необходим, чтобы и представители власти, и представители бизнеса "могли поднимать в откровенной атмосфере все самые острые вопросы".

https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика