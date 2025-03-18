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Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2025
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13:15 18.03.2025 (обновлено: 13:42 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005693539.html
Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, заявил Песков
Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2025
Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, заявил Песков
Эмоциональные ожидания от разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа понятны, но этот контакт является "одним из разговоров" в цепи... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:15:00+03:00
2025-03-18T13:42:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дональд трамп
россия
сша
москва
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Эмоциональные ожидания от разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа понятны, но этот контакт является "одним из разговоров" в цепи налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Сейчас очень много эмоциональных ожиданий от разговора, но это один из разговоров в цепи действий по налаживанию диалога, по поиску пути урегулирования. Это сложная, кропотливая работа, ответственная. Работа на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп, россия, сша, москва, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дональд Трамп, Россия, США, Москва, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, заявил Песков

Песков назвал разговор Путина и Трампа одним из шагов по налаживанию контактов

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Эмоциональные ожидания от разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа понятны, но этот контакт является "одним из разговоров" в цепи налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Сейчас очень много эмоциональных ожиданий от разговора, но это один из разговоров в цепи действий по налаживанию диалога, по поиску пути урегулирования. Это сложная, кропотливая работа, ответственная. Работа на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин назовет Трампу главное условие прекращения огня
Вчера, 08:00
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДональд ТрампРоссияСШАМоскваВ миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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