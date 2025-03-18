https://ria.ru/20250318/putin-2005693539.html

Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, заявил Песков

Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2025

Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, заявил Песков

Эмоциональные ожидания от разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа понятны, но этот контакт является "одним из разговоров" в цепи... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:15:00+03:00

2025-03-18T13:15:00+03:00

2025-03-18T13:42:00+03:00

владимир путин

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

дональд трамп

россия

сша

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Эмоциональные ожидания от разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа понятны, но этот контакт является "одним из разговоров" в цепи налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Сейчас очень много эмоциональных ожиданий от разговора, но это один из разговоров в цепи действий по налаживанию диалога, по поиску пути урегулирования. Это сложная, кропотливая работа, ответственная. Работа на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html

россия

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