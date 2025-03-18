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Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, заявил Песков
Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2025
Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, заявил Песков
Эмоциональные ожидания от разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа понятны, но этот контакт является "одним из разговоров" в цепи... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:15:00+03:00
2025-03-18T13:15:00+03:00
2025-03-18T13:42:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Эмоциональные ожидания от разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа понятны, но этот контакт является "одним из разговоров" в цепи налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Сейчас очень много эмоциональных ожиданий от разговора, но это один из разговоров в цепи действий по налаживанию диалога, по поиску пути урегулирования. Это сложная, кропотливая работа, ответственная. Работа на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.
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Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дональд Трамп, Россия, США, Москва, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны, заявил Песков
Песков назвал разговор Путина и Трампа одним из шагов по налаживанию контактов