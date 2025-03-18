https://ria.ru/20250318/putin-2005680819.html

Кремль: Путин примет участие в пленарном заседании съезда РСПП во вторник

Кремль: Путин примет участие в пленарном заседании съезда РСПП во вторник - РИА Новости, 18.03.2025

Кремль: Путин примет участие в пленарном заседании съезда РСПП во вторник

Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:25:00+03:00

2025-03-18T12:25:00+03:00

2025-03-18T12:29:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня (Путин - ред.) примет участие в пленарном заседании съезда РСПП... Будет выступление Александра Шохина, президента РСПП. Также будет в закрытом режиме, как обычно Путин делает, встреча с членами бюро РСПП. Оно специально всегда проводится в закрытом режиме, чтобы представители бизнеса... могли свободно и откровенно обсуждать те проблемы, вопросы, которые в повестке дня", - сказал Песков. Он добавил, что сегодня у Путина планируется ряд рабочих встреч, которые будут носить рабочий и закрытый характер.

https://ria.ru/20250318/moskva-2005663137.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика