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Кремль: Путин примет участие в пленарном заседании съезда РСПП во вторник - РИА Новости, 18.03.2025
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12:25 18.03.2025 (обновлено: 12:29 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005680819.html
Кремль: Путин примет участие в пленарном заседании съезда РСПП во вторник
Кремль: Путин примет участие в пленарном заседании съезда РСПП во вторник - РИА Новости, 18.03.2025
Кремль: Путин примет участие в пленарном заседании съезда РСПП во вторник
Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:25:00+03:00
2025-03-18T12:29:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня (Путин - ред.) примет участие в пленарном заседании съезда РСПП... Будет выступление Александра Шохина, президента РСПП. Также будет в закрытом режиме, как обычно Путин делает, встреча с членами бюро РСПП. Оно специально всегда проводится в закрытом режиме, чтобы представители бизнеса... могли свободно и откровенно обсуждать те проблемы, вопросы, которые в повестке дня", - сказал Песков. Он добавил, что сегодня у Путина планируется ряд рабочих встреч, которые будут носить рабочий и закрытый характер.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Кремль: Путин примет участие в пленарном заседании съезда РСПП во вторник

Песков: Путин примет участие в пленарном заседании съезда РСПП во вторник

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня (Путин - ред.) примет участие в пленарном заседании съезда РСПП... Будет выступление Александра Шохина, президента РСПП. Также будет в закрытом режиме, как обычно Путин делает, встреча с членами бюро РСПП. Оно специально всегда проводится в закрытом режиме, чтобы представители бизнеса... могли свободно и откровенно обсуждать те проблемы, вопросы, которые в повестке дня", - сказал Песков.
Он добавил, что сегодня у Путина планируется ряд рабочих встреч, которые будут носить рабочий и закрытый характер.
Космодамианская набережная в Москве. На первом плане справа: Московский международный дом музыки. - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Участники съезда РСПП собираются в Московском доме музыки
Вчера, 11:14
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейЭкономика
 
 
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