https://ria.ru/20250318/putin-2005678014.html

Путин и Трамп обсудят вопросы нормализации отношений, заявили в Кремле

Путин и Трамп обсудят вопросы нормализации отношений, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.03.2025

Путин и Трамп обсудят вопросы нормализации отношений, заявили в Кремле

Вопросы, связанные с нормализацией отношений РФ и США и с урегулированием на Украине, остаются нерешенными, президент России Владимир Путин и глава США Дональд... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:08:00+03:00

2025-03-18T12:08:00+03:00

2025-03-18T12:08:00+03:00

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вопросы, связанные с нормализацией отношений РФ и США и с урегулированием на Украине, остаются нерешенными, президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудят их в телефонном разговоре, заявил пресс-секретарь российского лердара Дмитрий Песков. Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник. "Есть также большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о темах предстоящего телефонного разговора Путина и Трампа.

https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде