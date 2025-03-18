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Путин и Трамп обсудят вопросы нормализации отношений, заявили в Кремле
Путин и Трамп обсудят вопросы нормализации отношений, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудят вопросы нормализации отношений, заявили в Кремле
Вопросы, связанные с нормализацией отношений РФ и США и с урегулированием на Украине, остаются нерешенными, президент России Владимир Путин и глава США Дональд... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:08:00+03:00
2025-03-18T12:08:00+03:00
2025-03-18T12:08:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вопросы, связанные с нормализацией отношений РФ и США и с урегулированием на Украине, остаются нерешенными, президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудят их в телефонном разговоре, заявил пресс-секретарь российского лердара Дмитрий Песков. Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник. "Есть также большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о темах предстоящего телефонного разговора Путина и Трампа.
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Путин и Трамп обсудят вопросы нормализации отношений, заявили в Кремле
Песков: Путин и Трамп обсудят вопросы нормализации отношений