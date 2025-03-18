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Путин и Трамп обсудят вопросы нормализации отношений, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.03.2025
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12:08 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/putin-2005678014.html
Путин и Трамп обсудят вопросы нормализации отношений, заявили в Кремле
Путин и Трамп обсудят вопросы нормализации отношений, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудят вопросы нормализации отношений, заявили в Кремле
Вопросы, связанные с нормализацией отношений РФ и США и с урегулированием на Украине, остаются нерешенными, президент России Владимир Путин и глава США Дональд... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:08:00+03:00
2025-03-18T12:08:00+03:00
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вопросы, связанные с нормализацией отношений РФ и США и с урегулированием на Украине, остаются нерешенными, президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудят их в телефонном разговоре, заявил пресс-секретарь российского лердара Дмитрий Песков. Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник. "Есть также большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о темах предстоящего телефонного разговора Путина и Трампа.
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Путин и Трамп обсудят вопросы нормализации отношений, заявили в Кремле

Песков: Путин и Трамп обсудят вопросы нормализации отношений

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вопросы, связанные с нормализацией отношений РФ и США и с урегулированием на Украине, остаются нерешенными, президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудят их в телефонном разговоре, заявил пресс-секретарь российского лердара Дмитрий Песков.
Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник.
"Есть также большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о темах предстоящего телефонного разговора Путина и Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин назовет Трампу главное условие прекращения огня
Вчера, 08:00
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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