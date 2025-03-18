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В Кремле ответили, сколько продлится разговор Путина и Трампа

В Кремле ответили, сколько продлится разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025

В Кремле ответили, сколько продлится разговор Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во вторник будут говорить по телефону столько, сколько посчитают нужным, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:03:00+03:00

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2025-03-18T13:43:00+03:00

политика

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владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во вторник будут говорить по телефону столько, сколько посчитают нужным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, сколько будет длиться разговор Путина и Трампа. Ранее в понедельник Песков сообщил о том, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится во вторник.

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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)