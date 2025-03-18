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Кремль: Путин и Трамп проведут разговор во второй половине дня во вторник
Кремль: Путин и Трамп проведут разговор во второй половине дня во вторник - РИА Новости, 18.03.2025
Кремль: Путин и Трамп проведут разговор во второй половине дня во вторник
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится во второй половине дня во вторник, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:02:00+03:00
2025-03-18T12:02:00+03:00
2025-03-18T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится во второй половине дня во вторник, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Во второй половине дня будет известный, уже анонсированный президентом Трампом телефонный разговор Путина и Трампа", - сказал Песков журналистам.
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Кремль: Путин и Трамп проведут разговор во второй половине дня во вторник
Песков: Путин и Трамп проведут разговор во второй половине дня во вторник