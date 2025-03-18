https://ria.ru/20250318/putin-2005662344.html

Путин поздравил участников акции "Сад памяти"

Путин поздравил участников акции "Сад памяти" - РИА Новости, 18.03.2025

Путин поздравил участников акции "Сад памяти"

Президент России Владимир Путин поздравил организаторов и участников международной акции "Сад памяти", отметив, что в 2025 году она посвящена 80-летию Великой... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:10:00+03:00

2025-03-18T11:10:00+03:00

2025-03-18T11:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

севастополь

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил организаторов и участников международной акции "Сад памяти", отметив, что в 2025 году она посвящена 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Сегодня город-герой Севастополь вновь торжественно открывает традиционную международную акцию "Сад памяти", которая в нынешнем году посвящается 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Важно, что эта благородная и по-настоящему вдохновляющая инициатива объединяет людей разных поколений. В память о погибших героях они высаживают в родных городах и посёлках молодые деревья, которые в будущем станут цветущими парками, садами, скверами", - говорится в телеграмме. Путин выразил уверенность в том, что подобные масштабные, востребованные мероприятия выполняют особую, ответственную миссию, консолидируют общество вокруг незыблемых духовно-нравственных ценностей, воспитывают уважение к ратным страницам отечественной истории. Кроме того, они служат сбережению природного богатства России, повышению экологической культуры. "Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил президент.

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общество, россия, севастополь, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне