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Выступление Путина на съезде РСПП. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.03.2025
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15:24 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/putin-2005631522.html
Выступление Путина на съезде РСПП. Прямая трансляция
Выступление Путина на съезде РСПП. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.03.2025
Выступление Путина на съезде РСПП. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:24:00+03:00
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владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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Президент Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
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Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
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владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, видео
Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Выступление Путина на съезде РСПП. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
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Выступление Путина на съезде РСПП. Прямая трансляция

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Президент Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
 
Владимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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