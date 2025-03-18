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Выступление Путина на съезде РСПП. Прямая трансляция
Выступление Путина на съезде РСПП. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.03.2025
Выступление Путина на съезде РСПП. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:24:00+03:00
2025-03-18T15:24:00+03:00
2025-03-18T15:24:00+03:00
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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Президент Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
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РИА Новости
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5
4.7
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владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, видео
Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Выступление Путина на съезде РСПП. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
2025-03-18T15:24
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PT43M33S
Выступление Путина на съезде РСПП. Прямая трансляция
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Президент Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.