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Путин и Трамп сошлись во мнении об огромном потенциале диалога России и США
Путин и Трамп сошлись во мнении об огромном потенциале диалога России и США - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп сошлись во мнении об огромном потенциале диалога России и США
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин по итогам звонка согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:28:00+03:00
2025-03-18T20:28:00+03:00
2025-03-18T20:43:00+03:00
украина
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин по итогам звонка согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромный потенциал, сообщили в Белом доме."Оба лидера согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал", – говорится в сообщении.
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Украина, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия
Путин и Трамп сошлись во мнении об огромном потенциале диалога России и США
Путин и Трамп сошлись во мнении об огромном потенциале отношений РФ и США