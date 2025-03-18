https://ria.ru/20250318/putin--2005823306.html

Путин и Трамп сошлись во мнении об огромном потенциале диалога России и США

Путин и Трамп сошлись во мнении об огромном потенциале диалога России и США - РИА Новости, 18.03.2025

Путин и Трамп сошлись во мнении об огромном потенциале диалога России и США

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин по итогам звонка согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:28:00+03:00

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украина

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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дональд трамп

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин по итогам звонка согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромный потенциал, сообщили в Белом доме."Оба лидера согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/kreml-2005823080.html

украина

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украина, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, владимир путин, дональд трамп, сша, россия