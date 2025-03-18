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Путин и Трамп проводят переговоры - РИА Новости, 18.03.2025
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18:06 18.03.2025 (обновлено: 20:08 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin--2005797044.html
Путин и Трамп проводят переговоры
Путин и Трамп проводят переговоры - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп проводят переговоры
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры, сообщил помощник и заместитель главы аппарата американского лидера Дэн Скавино в... РИА Новости, 18.03.2025
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сша
политика
владимир путин
дональд трамп
россия
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры, сообщил помощник и заместитель главы аппарата американского лидера Дэн Скавино в соцсети Х."Происходит сейчас — президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 10:00 утра по восточному времени (17:00 мск). Звонок проходит хорошо и все еще продолжается", — написал он.Отмечается, что разговор длится уже более двух часов.Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры глав двух стран состоятся с 16:00 до 18:00 мск. По его словам, есть большое количество вопросов как по дальнейшей нормализации двусторонних отношений, так и по украинскому урегулированию.Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора лидеров, выступление Путина по его итогам не ожидается, добавил чиновник.В предыдущий раз президенты общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html
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сша, политика, владимир путин, дональд трамп, россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дмитрий песков
США, Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дмитрий Песков

Путин и Трамп проводят переговоры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин разговаривает по телефону
Президент России Владимир Путин разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин разговаривает по телефону. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры, сообщил помощник и заместитель главы аппарата американского лидера Дэн Скавино в соцсети Х.
"Происходит сейчас — президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 10:00 утра по восточному времени (17:00 мск). Звонок проходит хорошо и все еще продолжается", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Вчера, 08:00
Отмечается, что разговор длится уже более двух часов.
Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры глав двух стран состоятся с 16:00 до 18:00 мск. По его словам, есть большое количество вопросов как по дальнейшей нормализации двусторонних отношений, так и по украинскому урегулированию.
Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора лидеров, выступление Путина по его итогам не ожидается, добавил чиновник.
В предыдущий раз президенты общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
США вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной
14 марта, 08:00
 
СШАПолитикаВладимир ПутинДональд ТрампРоссияТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Дмитрий Песков
 
 
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