https://ria.ru/20250318/prodazha-2005794149.html

В Вологодской области могут запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года

В Вологодской области могут запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года - РИА Новости, 18.03.2025

В Вологодской области могут запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года

Власти Вологодской области, где уже введены ограничения продажи алкоголя, думают о запрете на его покупку молодежью в возрасте до 21 года, сообщил спикер... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:57:00+03:00

2025-03-18T17:57:00+03:00

2025-03-18T17:57:00+03:00

общество

вологодская область

сергей жестянников

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/25/1477922580_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_4badcd686e2757188a5f5509cdc07405.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Власти Вологодской области, где уже введены ограничения продажи алкоголя, думают о запрете на его покупку молодежью в возрасте до 21 года, сообщил спикер регионального парламента Сергей Жестянников. "Уже принятые меры дали определенный результат – продажи алкоголя в регионе снизились. Обсуждаем следующий закономерный шаг – запрет продажи алкоголя молодежи в возрасте до 21 года", – написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Жестянников, возможный запрет нацелен на ту категорию жителей Вологодской области, которая, по его оценке, находится в "зоне риска". "Широко известный факт: до 21 года мозг человека сформирован не полностью, потребление алкоголя в этом возрасте обязательно отзовётся в будущем. К тому же алкогольная зависимость в этом возрасте формируется легче и быстрее", – пояснил он. Ранее в марте губернатор региона Георгий Филимонов сообщал, что потребление алкоголя в Вологодской области снизилось на 30% после введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. В объектах общепита (кафе, буфеты, бары), расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя осуществляется с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00. В выходные и нерабочие праздничные дни – с 8.00 до 23.00. При этом бары и кафе могут продавать алкоголь с 8.00 до 23.00 при одновременном соблюдении ряда условий, указанных в законе. Нельзя продавать алкоголь в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, в подвалах, на цокольных этажах, а также торговых объектах, в которых нет отдельного входа для погрузки или разгрузки алкогольной продукции.

https://ria.ru/20241205/zhestyannikov-1987504705.html

https://ria.ru/20241128/alkogol-1986255391.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вологодская область, сергей жестянников, георгий филимонов