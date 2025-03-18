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В Еврокомиссии признали проблему с переговорами о членстве Украины в ЕС

В Еврокомиссии признали проблему с переговорами о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 18.03.2025

В Еврокомиссии признали проблему с переговорами о членстве Украины в ЕС

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье признал проблему с началом переговоров о членстве Украины в ЕС из-за необходимости согласия всех стран-членов. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:41:00+03:00

2025-03-18T14:41:00+03:00

2025-03-18T14:47:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье признал проблему с началом переговоров о членстве Украины в ЕС из-за необходимости согласия всех стран-членов. "Членство в ЕС – это процесс, основанный на заслугах, он таким был всегда… Еврокомиссия ждет открытие переговоров по основным кластерам в 2025 году, но тут нам необходимо, чтобы все страны-члены согласились с началом переговоров", - сказал он на брифинге и подтвердил, что в данный момент "препятствием" для начала переговоров является "необходимость единогласного согласия всех стран-членов" Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.

https://ria.ru/20250228/orban-2002146181.html

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в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, нато