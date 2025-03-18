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В Польше пригрозили ЕС серьезной проблемой из-за ситуации в Румынии

В Польше пригрозили ЕС серьезной проблемой из-за ситуации в Румынии - РИА Новости, 18.03.2025

В Польше пригрозили ЕС серьезной проблемой из-за ситуации в Румынии

Запрет на участие в выборах в Румынии популярному кандидату Кэлину Джеорджеску и отсутствие реакции на это в Брюсселе стали признаками вырождения Европы в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T07:47:00+03:00

2025-03-18T07:47:00+03:00

2025-03-18T10:31:00+03:00

в мире

румыния

брюссель

польша

кэлин джеорджеску

президентские выборы в румынии — 2024

евросоюз

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Запрет на участие в выборах в Румынии популярному кандидату Кэлину Джеорджеску и отсутствие реакции на это в Брюсселе стали признаками вырождения Европы в диктатуру, пишет Myśl Polska."Европа вырождается в диктатуру. Запрет на участие в выборах в Румынии самому популярному кандидату только начало. Если все пройдет гладко, эта схема будет использована и в других странах, и молчание Брюсселя сейчас имеет большое значение", — говорится в материале.Кроме того, автор статьи отмечает, что в авангарде поддержки диктаторских методов будут те, кто ранее разделял либеральные ценности."В долгосрочной перспективе это приведет к распаду Евросоюза в целом. Если в какой-либо стране победит антисистемная сила, ей придется защищать свою власть, потому что у нее будет сильный игрок в лице брюссельской бюрократии. В этом случае возможны попытки выхода из ЕС. На данный момент уже есть Словакия и Венгрия, но это вопрос времени, когда их будет больше", — заключил он.В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джеорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Две недели назад Джеорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. На минувшей неделе независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.

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https://ria.ru/20250316/pismo-2005337751.html

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в мире, румыния, брюссель, польша, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2024, евросоюз