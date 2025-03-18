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В Крыму оценили возможность признания полуострова со стороны Западом - РИА Новости, 18.03.2025
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14:18 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/priznanie-2005709791.html
В Крыму оценили возможность признания полуострова со стороны Западом
В Крыму оценили возможность признания полуострова со стороны Западом - РИА Новости, 18.03.2025
В Крыму оценили возможность признания полуострова со стороны Западом
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что процесс признания российского статуса Крыма западными странами... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:18:00+03:00
2025-03-18T14:18:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что процесс признания российского статуса Крыма западными странами небыстрый, так как этому есть немало противников, но вода и камень точит. Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. "Такие процессы, как правило, небыстрые, да и противников этому немало. Но вода и камень точит", - сказал Белик РИА Новости. Крым во вторник отмечает очередную годовщину воссоединения с Россией - 11 лет назад был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. По словам Белика, администрация США активно тестирует общественное мнение на Западе различными вбросами, тем самым получая оперативно фактический независимый опрос. "Реакция на признание Крыма будет позитивной в России и умеренно равнодушной в Европе. Никто из стран ЕС "отбивать" полуостров у России не собирается, но и потакать Трампу не хотят, они сейчас с ним в "контрах". Так что президент США перед разговором с президентом РФ получит довольно объективную картину по возможному признанию российского статуса Крыма", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250318/status-2005703928.html
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россия, севастополь, сша, дмитрий белик, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, оон, в мире
Россия, Севастополь, США, Дмитрий Белик, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, ООН, В мире
В Крыму оценили возможность признания полуострова со стороны Западом

Депутат Белик: процесс признания Крыма Западом небыстрый, но вода и камень точит

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что процесс признания российского статуса Крыма западными странами небыстрый, так как этому есть немало противников, но вода и камень точит.
Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.
Крым - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Признание российского статуса Крыма неизбежно, считает турецкий эксперт
Вчера, 13:56
"Такие процессы, как правило, небыстрые, да и противников этому немало. Но вода и камень точит", - сказал Белик РИА Новости.
Крым во вторник отмечает очередную годовщину воссоединения с Россией - 11 лет назад был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
По словам Белика, администрация США активно тестирует общественное мнение на Западе различными вбросами, тем самым получая оперативно фактический независимый опрос.
"Реакция на признание Крыма будет позитивной в России и умеренно равнодушной в Европе. Никто из стран ЕС "отбивать" полуостров у России не собирается, но и потакать Трампу не хотят, они сейчас с ним в "контрах". Так что президент США перед разговором с президентом РФ получит довольно объективную картину по возможному признанию российского статуса Крыма", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Мурадов оценил вероятность международного признания Крыма
17 марта, 16:00
 
РоссияСевастопольСШАДмитрий БеликДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзООНВ мире
 
 
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