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В Минфине рассказали о реакции правительства на предложение по приватизации - РИА Новости, 18.03.2025
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12:36 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/privatizatsiya-2005684373.html
В Минфине рассказали о реакции правительства на предложение по приватизации
В Минфине рассказали о реакции правительства на предложение по приватизации - РИА Новости, 18.03.2025
В Минфине рассказали о реакции правительства на предложение по приватизации
Правительство России в целом позитивно относится к предложению Минфина по большой приватизации, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:36:00+03:00
2025-03-18T12:36:00+03:00
экономика
россия
алексей моисеев
антон силуанов
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство России в целом позитивно относится к предложению Минфина по большой приватизации, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Минфин еще в конце 2023 года вносил в правительство список из примерно 30 крупных компаний с долей государства более 50% для рассмотрения возможности приватизации. Ранее во вторник на расширенном заседании коллегии Росимущества глава Минфина Антон Силуанов заявил, что считает текущее время подходящим, чтобы вновь поставить вопрос "большой приватизации" на повестку дня. "Мы прошлись по ведомствам, надо сказать, что большинство ведомств, конечно, не очень хочет этим заниматься, но не все. Есть ведомства, которые активно поддерживают нашу идею. На самом деле, там же позиция правительства главная - и правительство в целом к этому относится позитивно", - сказал Моисеев. Он напомнил, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил федеральный проект, в соответствии с которым до 2030 года должны быть осуществлены размещения акций компаний с госучастием на триллион рублей.
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экономика, россия, алексей моисеев, антон силуанов, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Россия, Алексей Моисеев, Антон Силуанов, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
В Минфине рассказали о реакции правительства на предложение по приватизации

Моисеев: правительство позитивно относится к предложению по большой приватизации

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство России в целом позитивно относится к предложению Минфина по большой приватизации, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Минфин еще в конце 2023 года вносил в правительство список из примерно 30 крупных компаний с долей государства более 50% для рассмотрения возможности приватизации. Ранее во вторник на расширенном заседании коллегии Росимущества глава Минфина Антон Силуанов заявил, что считает текущее время подходящим, чтобы вновь поставить вопрос "большой приватизации" на повестку дня.
"Мы прошлись по ведомствам, надо сказать, что большинство ведомств, конечно, не очень хочет этим заниматься, но не все. Есть ведомства, которые активно поддерживают нашу идею. На самом деле, там же позиция правительства главная - и правительство в целом к этому относится позитивно", - сказал Моисеев.
Он напомнил, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил федеральный проект, в соответствии с которым до 2030 года должны быть осуществлены размещения акций компаний с госучастием на триллион рублей.
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ЭкономикаРоссияАлексей МоисеевАнтон СилуановМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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