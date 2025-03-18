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В Приморье депутата заподозрили в мошенничестве при вывозе мусора - РИА Новости, 18.03.2025
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03:18 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/primore-2005616435.html
В Приморье депутата заподозрили в мошенничестве при вывозе мусора
В Приморье депутата заподозрили в мошенничестве при вывозе мусора - РИА Новости, 18.03.2025
В Приморье депутата заподозрили в мошенничестве при вывозе мусора
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело в отношении депутата думы Арсеньевского городского округа - директора фирмы, который подозревается в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T03:18:00+03:00
2025-03-18T03:18:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело в отношении депутата думы Арсеньевского городского округа - директора фирмы, который подозревается в мошенничестве при вывозе мусора с ущербом "Приморскому экологическому оператору" в сумме свыше 6,5 миллиона рублей, сообщает региональное СУСК РФ. "Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы Арсеньевского городского округа - директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении мошенничества при оказании услуг по транспортировке твёрдых коммунальных отходов (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, фигурант, являясь директором коммерческого предприятия, заключил с КГУП "Приморский экологический оператор" договор на вывоз мусора в Арсеньевском городском округе. При этом в декабре 2023 года вместимость размещения отходов на полигоне в селе Старосысоевка была исчерпана. Не позднее июня 2024 года фигурант незаконно распорядился подготовить отчётную документацию в адрес КГУП о весе транспортируемых и захороненных на указанном полигоне отходов, отмечает СУСК. На основании недостоверных документов унитарное предприятие перевело на счёт компании депутата свыше 6,5 миллиона рублей. Деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению. Следователи провели обыски в офисе и по месту проживания подозреваемого. Фигурант допрошен, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в мошенничестве, он признал свою вину, добавляет СУСК. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
https://ria.ru/20250317/belomorkanal-2005493656.html
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происшествия, жкх, россия, приморский край
Происшествия, ЖКХ, Россия, Приморский край
В Приморье депутата заподозрили в мошенничестве при вывозе мусора

В Приморье возбудили дело против депутата за мошенничество при вывозе мусора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело в отношении депутата думы Арсеньевского городского округа - директора фирмы, который подозревается в мошенничестве при вывозе мусора с ущербом "Приморскому экологическому оператору" в сумме свыше 6,5 миллиона рублей, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы Арсеньевского городского округа - директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении мошенничества при оказании услуг по транспортировке твёрдых коммунальных отходов (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, фигурант, являясь директором коммерческого предприятия, заключил с КГУП "Приморский экологический оператор" договор на вывоз мусора в Арсеньевском городском округе. При этом в декабре 2023 года вместимость размещения отходов на полигоне в селе Старосысоевка была исчерпана.
Не позднее июня 2024 года фигурант незаконно распорядился подготовить отчётную документацию в адрес КГУП о весе транспортируемых и захороненных на указанном полигоне отходов, отмечает СУСК. На основании недостоверных документов унитарное предприятие перевело на счёт компании депутата свыше 6,5 миллиона рублей. Деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.
Следователи провели обыски в офисе и по месту проживания подозреваемого. Фигурант допрошен, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в мошенничестве, он признал свою вину, добавляет СУСК.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
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