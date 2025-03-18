На Кубани вынесли приговор виноделу-педофилу
На Кубани винодел-педофил получил 17 лет колонии за развращение 6 девочек
Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 мар – РИА Новости. Краснодарский краевой суд утвердил приговор виноделу из Москвы, получившему 17 лет колонии строгого режима за преступления сексуального характера против шестерых девочек в Краснодаре, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.
По данным суда, в июне 2021 года бизнесмен-винодел во время командировки в Краснодаре по улице Айвазовского обронил 5-тысячную купюру, чтобы во дворе дома познакомиться с четырьмя девочками в возрасте от 8 до 11 лет. Когда дети вернули деньги, мужчина завязал с ними беседу, затем отвёл в безлюдное место и совершил в отношении девочек преступление сексуального характера. Позже в тот же день он провернул аналогичный трюк во дворе дома по улице Ставропольской с двумя девочками 11 и 12 лет.
"Мужчина был признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием основного вида наказания в исправительной колонии строгого режима. Краснодарский краевой суд не нашел оснований для смягчения приговора 54-летнему жителю Москвы, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ (2 эпизода) (Насильственные действия сексуального характера - ред.) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия - ред.)", - говорится в сообщении.
Также судом с него взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2,4 миллиона рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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