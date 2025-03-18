https://ria.ru/20250318/prigovor-2005647725.html

В Перми вынесли приговор женщине за жестокое убийство сына

В Перми вынесли приговор женщине за жестокое убийство сына - РИА Новости, 18.03.2025

В Перми вынесли приговор женщине за жестокое убийство сына

Пермский краевой суд приговорил Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, к 18 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T10:22:00+03:00

2025-03-18T10:22:00+03:00

2025-03-18T15:17:00+03:00

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ПЕРМЬ, 18 мар — РИА Новости. Пермский краевой суд приговорил Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, к 18 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости."Признать Шатову виновной в преступлении, предусмотренном пунктом "в" части второй статьи 105 УК ("Убийство малолетнего"). Назначить 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год", — сказал судья.При этом представитель прокуратуры просил назначить фигурантке 19 лет колонии общего режима.По данным следствия, убийство произошло 12 июля 2024 года в квартире в Мотовилихинском районе Перми. Шатова задушила девятилетнего сына с помощью шнура от телефона. Затем она более 30 раз ударила кухонным ножом уже мертвого ребенка, поскольку, со слов самой обвиняемой, не хотела, чтобы мальчик мучился, и должна была подстраховаться. Через несколько часов женщина привезла тело сына в чемодане к мусорным контейнерам в центре города. Множество уличных камер видеонаблюдения сняли весь ее маршрут.Во время дачи показаний Шатова рассказала, о поступающих угрозах от лиц, которые доверили ей деньги для трейдинга, рассчитывая получить прибыль. Однако женщина понесла финансовые потери из-за падения рынка ценных бумаг. Сумма долга оценивалась примерно в 50 миллионов рублей. Пермячка решила свести счеты с жизнью, забрав с собой и ребенка, но не смогла. На этапе предварительного следствия представитель СК России указывал, что Шатова испытывала психопатическую привязанность к сыну, воспринимала его как продолжение себя. При этом психолого-психиатрическая экспертиза признала фигурантку вменяемой.

https://ria.ru/20250218/otets-2000055227.html

https://ria.ru/20250305/ubiystva-2002955968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)