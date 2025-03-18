Рейтинг@Mail.ru
В Перми вынесли приговор женщине за жестокое убийство сына - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 18.03.2025 (обновлено: 15:17 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/prigovor-2005647725.html
В Перми вынесли приговор женщине за жестокое убийство сына
В Перми вынесли приговор женщине за жестокое убийство сына - РИА Новости, 18.03.2025
В Перми вынесли приговор женщине за жестокое убийство сына
Пермский краевой суд приговорил Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, к 18 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:22:00+03:00
2025-03-18T15:17:00+03:00
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005655549_0:0:1004:565_1920x0_80_0_0_201eab1b85fe979f3c8efa6c137868e8.jpg
ПЕРМЬ, 18 мар — РИА Новости. Пермский краевой суд приговорил Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, к 18 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости."Признать Шатову виновной в преступлении, предусмотренном пунктом "в" части второй статьи 105 УК ("Убийство малолетнего"). Назначить 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год", — сказал судья.При этом представитель прокуратуры просил назначить фигурантке 19 лет колонии общего режима.По данным следствия, убийство произошло 12 июля 2024 года в квартире в Мотовилихинском районе Перми. Шатова задушила девятилетнего сына с помощью шнура от телефона. Затем она более 30 раз ударила кухонным ножом уже мертвого ребенка, поскольку, со слов самой обвиняемой, не хотела, чтобы мальчик мучился, и должна была подстраховаться. Через несколько часов женщина привезла тело сына в чемодане к мусорным контейнерам в центре города. Множество уличных камер видеонаблюдения сняли весь ее маршрут.Во время дачи показаний Шатова рассказала, о поступающих угрозах от лиц, которые доверили ей деньги для трейдинга, рассчитывая получить прибыль. Однако женщина понесла финансовые потери из-за падения рынка ценных бумаг. Сумма долга оценивалась примерно в 50 миллионов рублей. Пермячка решила свести счеты с жизнью, забрав с собой и ребенка, но не смогла. На этапе предварительного следствия представитель СК России указывал, что Шатова испытывала психопатическую привязанность к сыну, воспринимала его как продолжение себя. При этом психолого-психиатрическая экспертиза признала фигурантку вменяемой.
https://ria.ru/20250218/otets-2000055227.html
https://ria.ru/20250305/ubiystva-2002955968.html
пермь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005655549_0:0:1004:753_1920x0_80_0_0_a9353511f78d5ffb8705c0a9017561d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми вынесли приговор женщине за жестокое убийство сына

Жительнице Перми дали 18 лет колонии за убийство сына, чье тело нашли в чемодане

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИрина Шатова во время оглашения приговора. 18 марта 2025
Ирина Шатова во время оглашения приговора. 18 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ирина Шатова во время оглашения приговора. 18 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 18 мар — РИА Новости. Пермский краевой суд приговорил Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, к 18 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Шатову виновной в преступлении, предусмотренном пунктом "в" части второй статьи 105 УК ("Убийство малолетнего"). Назначить 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год", — сказал судья.
Жительница Перми Ирина Шатова в суде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Отец обвиняемой в убийстве сына в Перми объяснил действия дочери
18 февраля, 14:18
При этом представитель прокуратуры просил назначить фигурантке 19 лет колонии общего режима.
По данным следствия, убийство произошло 12 июля 2024 года в квартире в Мотовилихинском районе Перми. Шатова задушила девятилетнего сына с помощью шнура от телефона. Затем она более 30 раз ударила кухонным ножом уже мертвого ребенка, поскольку, со слов самой обвиняемой, не хотела, чтобы мальчик мучился, и должна была подстраховаться. Через несколько часов женщина привезла тело сына в чемодане к мусорным контейнерам в центре города. Множество уличных камер видеонаблюдения сняли весь ее маршрут.
Во время дачи показаний Шатова рассказала, о поступающих угрозах от лиц, которые доверили ей деньги для трейдинга, рассчитывая получить прибыль. Однако женщина понесла финансовые потери из-за падения рынка ценных бумаг. Сумма долга оценивалась примерно в 50 миллионов рублей. Пермячка решила свести счеты с жизнью, забрав с собой и ребенка, но не смогла.
На этапе предварительного следствия представитель СК России указывал, что Шатова испытывала психопатическую привязанность к сыну, воспринимала его как продолжение себя. При этом психолого-психиатрическая экспертиза признала фигурантку вменяемой.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Жуткие убийства, потрясшие всю Россию
5 марта, 08:10
 
ПроисшествияПермьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала