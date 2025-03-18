https://ria.ru/20250318/premer-2005728447.html

Премьер Канады поручил проверить целесообразность приобретения F-35 у США

Премьер Канады поручил проверить целесообразность приобретения F-35 у США - РИА Новости, 18.03.2025

Премьер Канады поручил проверить целесообразность приобретения F-35 у США

Новый премьер-министр Канады Марк Карни поручил проверить целесообразность ранее заключенного контракта на закупку истребителей F-35 у США, заявил его... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:21:00+03:00

2025-03-18T15:21:00+03:00

2025-03-18T15:21:00+03:00

в мире

канада

сша

марк карни

дональд трамп

f-35

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999053163_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e9bff6c069783c0712bf1dbb639ce002.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Новый премьер-министр Канады Марк Карни поручил проверить целесообразность ранее заключенного контракта на закупку истребителей F-35 у США, заявил его пресс-секретарь Лоран де Казанови. Ранее телеканал CBC сообщал, что власти Канады активно ищут альтернативы американским истребителям F-35 на фоне внешнеполитического курса президента США Дональда Трампа. "Премьер-министр также попросил министра национальной обороны в сотрудничестве с канадскими вооруженными силами/министерством национальной обороны определить, является ли контракт на F-35 в его нынешнем виде лучшей инвестицией для Канады, и существуют ли другие варианты, которые могли бы лучше удовлетворить потребности Канады", - приводит слова пресс-секретаря издание Globe and Mail. Он отметил, что в настоящее время контракт на закупку истребителей пока не отменен.

https://ria.ru/20250309/germanija-2003867409.html

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, сша, марк карни, дональд трамп, f-35