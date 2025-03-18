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Премьер Канады поручил проверить целесообразность приобретения F-35 у США
Премьер Канады поручил проверить целесообразность приобретения F-35 у США - РИА Новости, 18.03.2025
Премьер Канады поручил проверить целесообразность приобретения F-35 у США
Новый премьер-министр Канады Марк Карни поручил проверить целесообразность ранее заключенного контракта на закупку истребителей F-35 у США, заявил его... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:21:00+03:00
2025-03-18T15:21:00+03:00
2025-03-18T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Новый премьер-министр Канады Марк Карни поручил проверить целесообразность ранее заключенного контракта на закупку истребителей F-35 у США, заявил его пресс-секретарь Лоран де Казанови. Ранее телеканал CBC сообщал, что власти Канады активно ищут альтернативы американским истребителям F-35 на фоне внешнеполитического курса президента США Дональда Трампа. "Премьер-министр также попросил министра национальной обороны в сотрудничестве с канадскими вооруженными силами/министерством национальной обороны определить, является ли контракт на F-35 в его нынешнем виде лучшей инвестицией для Канады, и существуют ли другие варианты, которые могли бы лучше удовлетворить потребности Канады", - приводит слова пресс-секретаря издание Globe and Mail. Он отметил, что в настоящее время контракт на закупку истребителей пока не отменен.
https://ria.ru/20250309/germanija-2003867409.html
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в мире, канада, сша, марк карни, дональд трамп, f-35
В мире, Канада, США, Марк Карни, Дональд Трамп, F-35
Премьер Канады поручил проверить целесообразность приобретения F-35 у США
Карни поручил проверить целесообразность контракта на закупку F-35 у США