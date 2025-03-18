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В Ростовской области произошел пожар в торговом центре
В Ростовской области произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 18.03.2025
В Ростовской области произошел пожар в торговом центре
Пожар произошел в кафе на территории торгового центра "Мега" в городе Аксае Ростовской области, 500 человек эвакуированы, сообщил представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:07:00+03:00
2025-03-18T11:07:00+03:00
2025-03-18T11:08:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости. Пожар произошел в кафе на территории торгового центра "Мега" в городе Аксае Ростовской области, 500 человек эвакуированы, сообщил представитель ГУМЧС России по региону. "В 9.44 (мск - ред.) поступило сообщение о загорании вытяжки в кафе фудкорта в ТЦ "Мега" по адресу Аксайский проспект, 23", - сказал он журналистам. Эвакуированы были 500 человек. В 10.12 мск пожар удалось ликвидировать на пяти квадратных метрах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, аксай, ростовская область, россия
Происшествия, Аксай, Ростовская область, Россия
В Ростовской области произошел пожар в торговом центре
МЧС сообщило о пожаре в кафе на территории ТЦ Мега в Аксае в Ростовской области