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В Ростовской области произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 18.03.2025
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11:07 18.03.2025 (обновлено: 11:08 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/pozhar-2005660939.html
В Ростовской области произошел пожар в торговом центре
В Ростовской области произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 18.03.2025
В Ростовской области произошел пожар в торговом центре
Пожар произошел в кафе на территории торгового центра "Мега" в городе Аксае Ростовской области, 500 человек эвакуированы, сообщил представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:07:00+03:00
2025-03-18T11:08:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости. Пожар произошел в кафе на территории торгового центра "Мега" в городе Аксае Ростовской области, 500 человек эвакуированы, сообщил представитель ГУМЧС России по региону. "В 9.44 (мск - ред.) поступило сообщение о загорании вытяжки в кафе фудкорта в ТЦ "Мега" по адресу Аксайский проспект, 23", - сказал он журналистам. Эвакуированы были 500 человек. В 10.12 мск пожар удалось ликвидировать на пяти квадратных метрах.
https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html
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происшествия, аксай, ростовская область, россия
Происшествия, Аксай, Ростовская область, Россия
В Ростовской области произошел пожар в торговом центре

МЧС сообщило о пожаре в кафе на территории ТЦ Мега в Аксае в Ростовской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости. Пожар произошел в кафе на территории торгового центра "Мега" в городе Аксае Ростовской области, 500 человек эвакуированы, сообщил представитель ГУМЧС России по региону.
"В 9.44 (мск - ред.) поступило сообщение о загорании вытяжки в кафе фудкорта в ТЦ "Мега" по адресу Аксайский проспект, 23", - сказал он журналистам.
Эвакуированы были 500 человек.
В 10.12 мск пожар удалось ликвидировать на пяти квадратных метрах.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации возгорания торгового центра Гвоздь в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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