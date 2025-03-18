https://ria.ru/20250318/pozhar-2005660939.html

В Ростовской области произошел пожар в торговом центре

В Ростовской области произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 18.03.2025

В Ростовской области произошел пожар в торговом центре

Пожар произошел в кафе на территории торгового центра "Мега" в городе Аксае Ростовской области, 500 человек эвакуированы, сообщил представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:07:00+03:00

2025-03-18T11:07:00+03:00

2025-03-18T11:08:00+03:00

происшествия

аксай

ростовская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости. Пожар произошел в кафе на территории торгового центра "Мега" в городе Аксае Ростовской области, 500 человек эвакуированы, сообщил представитель ГУМЧС России по региону. "В 9.44 (мск - ред.) поступило сообщение о загорании вытяжки в кафе фудкорта в ТЦ "Мега" по адресу Аксайский проспект, 23", - сказал он журналистам. Эвакуированы были 500 человек. В 10.12 мск пожар удалось ликвидировать на пяти квадратных метрах.

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

аксай

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, аксай, ростовская область, россия