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В Чебоксарах возник пожар на складе пластиковых труб
В Чебоксарах возник пожар на складе пластиковых труб - РИА Новости, 18.03.2025
В Чебоксарах возник пожар на складе пластиковых труб
Пожарные тушат возгорание на складе пластиковых труб в Чебоксарах, огонь локализован на площади 250 квадратных метров, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:31:00+03:00
2025-03-18T14:31:00+03:00
2025-03-18T14:34:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на складе пластиковых труб в Чебоксарах, огонь локализован на площади 250 квадратных метров, сообщило региональное управление МЧС. Сообщение о возгорании на складе на улице Пристанционная поступило во вторник в 12.50 мск. "Спасателям удалось локализовать огонь на площади около 250 квадратных метров. Пожар тушат 25 специалистов и 8 единиц техники МЧС России. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Очевидцы пожара публикуют фото с густыми клубами дыма, поднимающимися над складом. Столбы дыма видно из разных районов города.
https://ria.ru/20250318/pozhar-2005660939.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чебоксары, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чебоксары, Россия, Происшествия
В Чебоксарах возник пожар на складе пластиковых труб
МЧС РФ: в Чебоксарах возник пожар на складе пластиковых труб