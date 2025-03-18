https://ria.ru/20250318/potolok-2005636362.html

В Хабаровске обрушился потолок в филиале РАНХиГС

В Хабаровске обрушился потолок в филиале РАНХиГС - РИА Новости, 18.03.2025

В Хабаровске обрушился потолок в филиале РАНХиГС

Потолок обрушился в одной из аудиторий филиала РАНХиГС в Хабаровске, никто из студентов не пострадал, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:13:00+03:00

2025-03-18T09:13:00+03:00

2025-03-18T09:17:00+03:00

происшествия

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 18 мар - РИА Новости. Потолок обрушился в одной из аудиторий филиала РАНХиГС в Хабаровске, никто из студентов не пострадал, сообщает прокуратура Хабаровского края. "Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети интернет информации об обрушении конструкции подвесного потолка в Дальневосточном институте управления - филиале РАНХиГС... В момент произошедшего занятия в кабинете не проводились, никто из студентов не пострадал", - сообщает надзорное ведомство. Прокуратура даст оценку соблюдению требований по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации.

https://ria.ru/20250112/vladivostok-1993311029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровск, хабаровский край