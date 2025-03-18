В Хабаровске обрушился потолок в филиале РАНХиГС
Потолок обрушился в одной из аудиторий филиала РАНХиГС в Хабаровске
© Фото : Прокуратура Хабаровского краяНа месте обрушения потолочной конструкции в Дальневосточном институте управления - филиале РАНХиГС
На месте обрушения потолочной конструкции в Дальневосточном институте управления - филиале РАНХиГС
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ХАБАРОВСК, 18 мар - РИА Новости. Потолок обрушился в одной из аудиторий филиала РАНХиГС в Хабаровске, никто из студентов не пострадал, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети интернет информации об обрушении конструкции подвесного потолка в Дальневосточном институте управления - филиале РАНХиГС... В момент произошедшего занятия в кабинете не проводились, никто из студентов не пострадал", - сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура даст оценку соблюдению требований по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации.
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