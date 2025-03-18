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В Хабаровске обрушился потолок в филиале РАНХиГС - РИА Новости, 18.03.2025
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09:13 18.03.2025 (обновлено: 09:17 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/potolok-2005636362.html
В Хабаровске обрушился потолок в филиале РАНХиГС
В Хабаровске обрушился потолок в филиале РАНХиГС - РИА Новости, 18.03.2025
В Хабаровске обрушился потолок в филиале РАНХиГС
Потолок обрушился в одной из аудиторий филиала РАНХиГС в Хабаровске, никто из студентов не пострадал, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:13:00+03:00
2025-03-18T09:17:00+03:00
происшествия
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ХАБАРОВСК, 18 мар - РИА Новости. Потолок обрушился в одной из аудиторий филиала РАНХиГС в Хабаровске, никто из студентов не пострадал, сообщает прокуратура Хабаровского края. "Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети интернет информации об обрушении конструкции подвесного потолка в Дальневосточном институте управления - филиале РАНХиГС... В момент произошедшего занятия в кабинете не проводились, никто из студентов не пострадал", - сообщает надзорное ведомство. Прокуратура даст оценку соблюдению требований по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации.
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происшествия, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край
В Хабаровске обрушился потолок в филиале РАНХиГС

Потолок обрушился в одной из аудиторий филиала РАНХиГС в Хабаровске

© Фото : Прокуратура Хабаровского краяНа месте обрушения потолочной конструкции в Дальневосточном институте управления - филиале РАНХиГС
На месте обрушения потолочной конструкции в Дальневосточном институте управления - филиале РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Прокуратура Хабаровского края
На месте обрушения потолочной конструкции в Дальневосточном институте управления - филиале РАНХиГС
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ХАБАРОВСК, 18 мар - РИА Новости. Потолок обрушился в одной из аудиторий филиала РАНХиГС в Хабаровске, никто из студентов не пострадал, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети интернет информации об обрушении конструкции подвесного потолка в Дальневосточном институте управления - филиале РАНХиГС... В момент произошедшего занятия в кабинете не проводились, никто из студентов не пострадал", - сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура даст оценку соблюдению требований по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации.
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