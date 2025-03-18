https://ria.ru/20250318/potok-2005752830.html
Российские военные рассказали, на какую хитрость пошли при операции "Поток"
Российские военные рассказали, на какую хитрость пошли при операции "Поток" - РИА Новости, 18.03.2025
Российские военные рассказали, на какую хитрость пошли при операции "Поток"
Российские военные, участвующие в операции "Поток", говорили на украинском, чтобы обмануть ВСУ, сообщает RT. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:29:00+03:00
2025-03-18T16:29:00+03:00
2025-03-18T18:45:00+03:00
безопасность
воздушно-десантные войска россии
суджа
россия
курская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные, участвующие в операции "Поток", говорили на украинском, чтобы обмануть ВСУ, сообщает RT."Свои, свои. Восьмидесятая бригада", — вспоминает боец приветствие противника с целью запутать его.Как рассказали военные, ВСУ заметили российских бойцов лишь спустя полтора часа после выхода из трубопровода.Как сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате они освободили промышленную зону города.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции по проникновению в тыл врага в Курской области будут представлены к наградам.
https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html
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"70 метров проходим, 5 минут отдыхаем". Подробности знаменитой операции "Поток"
Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже.
Об этом РИА Новости рассказал командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма".
2025-03-18T16:29
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безопасность, воздушно-десантные войска россии, суджа, россия, курская область
Безопасность, Воздушно-десантные войска России, Суджа, Россия, Курская область, Специальная военная операция на Украине
Российские военные рассказали, на какую хитрость пошли при операции "Поток"
RT: участники операции "Поток" говорили на украинском, чтобы обхитрить ВСУ