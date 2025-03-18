https://ria.ru/20250318/potok-2005752830.html

Российские военные рассказали, на какую хитрость пошли при операции "Поток"

Российские военные рассказали, на какую хитрость пошли при операции "Поток" - РИА Новости, 18.03.2025

Российские военные рассказали, на какую хитрость пошли при операции "Поток"

Российские военные, участвующие в операции "Поток", говорили на украинском, чтобы обмануть ВСУ, сообщает RT. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:29:00+03:00

2025-03-18T16:29:00+03:00

2025-03-18T18:45:00+03:00

безопасность

воздушно-десантные войска россии

суджа

россия

курская область

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005548783_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f40ae523d53631151112c0189cb9d8f2.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные, участвующие в операции "Поток", говорили на украинском, чтобы обмануть ВСУ, сообщает RT."Свои, свои. Восьмидесятая бригада", — вспоминает боец приветствие противника с целью запутать его.Как рассказали военные, ВСУ заметили российских бойцов лишь спустя полтора часа после выхода из трубопровода.Как сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате они освободили промышленную зону города.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции по проникновению в тыл врага в Курской области будут представлены к наградам.

https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html

суджа

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"70 метров проходим, 5 минут отдыхаем". Подробности знаменитой операции "Поток" Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Об этом РИА Новости рассказал командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма". 2025-03-18T16:29 true PT3M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, воздушно-десантные войска россии, суджа, россия, курская область