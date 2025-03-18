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Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/poroshenko-2005726245.html
Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре
Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре - РИА Новости, 18.03.2025
Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре
Владимир Зеленский и его команда приближают наступление диктатуры на Украине, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко*. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:11:00+03:00
2025-03-18T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир зеленский
петр порошенко
игорь коломойский
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БЕРЛИН, 18 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский и его команда приближают наступление диктатуры на Украине, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко*. "Он — неудачный лидер команды, которая движет нацию в сторону диктатуры", — сказал Порошенко в интервью немецкому таблоиду Bild. Экс-президент охарактеризовал санкции украинских властей против себя и своей партии "Европейская солидарность" "нападением на свободу и демократию" и европейскую интеграцию. По мнению политика, Зеленский боится текущей политической ситуации и хочет "избавиться от всех конкурентов". Он также заявил что ВСУ должны забыть про наступательные операции. "В этой ситуации нам не нужны дополнительные солдаты. У нас достаточно людей. Нам их не хватает для штурмовых операций на передовой линии фронта. (…) Мы должны строить укрепления. Мы должны заботиться о жизни каждого солдата. Нам следует забыть слово "наступательная операция". Прекратите это. Прекратите убивать людей", — добавил он. Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского** и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что его рейтинг опустился до 4%. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" при этом рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"***, а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму** Внесен в России в реестр террористов и экстремистов*** Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999578783.html
https://ria.ru/20250218/ukraina-1999855896.html
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россия, курская область, владимир зеленский, петр порошенко, игорь коломойский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Игорь Коломойский
Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре

Порошенко: Зеленский и его команда приближают наступление диктатуры на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский и его команда приближают наступление диктатуры на Украине, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко*.
"Он — неудачный лидер команды, которая движет нацию в сторону диктатуры", — сказал Порошенко в интервью немецкому таблоиду Bild.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
"Вопрос времени". СМИ рассказали, что скоро произойдет с Зеленским
15 февраля, 15:36
Экс-президент охарактеризовал санкции украинских властей против себя и своей партии "Европейская солидарность" "нападением на свободу и демократию" и европейскую интеграцию. По мнению политика, Зеленский боится текущей политической ситуации и хочет "избавиться от всех конкурентов".
Он также заявил что ВСУ должны забыть про наступательные операции. "В этой ситуации нам не нужны дополнительные солдаты. У нас достаточно людей. Нам их не хватает для штурмовых операций на передовой линии фронта. (…) Мы должны строить укрепления. Мы должны заботиться о жизни каждого солдата. Нам следует забыть слово "наступательная операция". Прекратите это. Прекратите убивать людей", — добавил он.
Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского** и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
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18 февраля, 08:00
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что его рейтинг опустился до 4%.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" при этом рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"***, а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** Внесен в России в реестр террористов и экстремистов
*** Организация признана террористической и запрещена в России
Старший по вооружению штурмового батальона с позывным Армата - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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17 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоИгорь Коломойский
 
 
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