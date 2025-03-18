https://ria.ru/20250318/poroshenko-2005726245.html

Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре

Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре - РИА Новости, 18.03.2025

Порошенко* обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре

Владимир Зеленский и его команда приближают наступление диктатуры на Украине, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко*. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:11:00+03:00

2025-03-18T15:11:00+03:00

2025-03-18T15:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир зеленский

петр порошенко

игорь коломойский

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БЕРЛИН, 18 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский и его команда приближают наступление диктатуры на Украине, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко*. "Он — неудачный лидер команды, которая движет нацию в сторону диктатуры", — сказал Порошенко в интервью немецкому таблоиду Bild. Экс-президент охарактеризовал санкции украинских властей против себя и своей партии "Европейская солидарность" "нападением на свободу и демократию" и европейскую интеграцию. По мнению политика, Зеленский боится текущей политической ситуации и хочет "избавиться от всех конкурентов". Он также заявил что ВСУ должны забыть про наступательные операции. "В этой ситуации нам не нужны дополнительные солдаты. У нас достаточно людей. Нам их не хватает для штурмовых операций на передовой линии фронта. (…) Мы должны строить укрепления. Мы должны заботиться о жизни каждого солдата. Нам следует забыть слово "наступательная операция". Прекратите это. Прекратите убивать людей", — добавил он. Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского** и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что его рейтинг опустился до 4%. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" при этом рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"***, а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму** Внесен в России в реестр террористов и экстремистов*** Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999578783.html

https://ria.ru/20250218/ukraina-1999855896.html

https://ria.ru/20250317/svo-2005054771.html

россия

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, владимир зеленский, петр порошенко, игорь коломойский