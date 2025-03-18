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В Госдуме предложили оказывать помощь предпринимателям в зоне ЧС - РИА Новости, 18.03.2025
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15:44 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/pomosch-2005736302.html
В Госдуме предложили оказывать помощь предпринимателям в зоне ЧС
В Госдуме предложили оказывать помощь предпринимателям в зоне ЧС - РИА Новости, 18.03.2025
В Госдуме предложили оказывать помощь предпринимателям в зоне ЧС
Зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР) внес на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается расширить действие... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:44:00+03:00
2025-03-18T15:44:00+03:00
общество
россия
станислав наумов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР) внес на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается расширить действие полномочий правительства РФ и органов госвласти регионов РФ на оказание материальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), документ доступен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статьи 10 и 11 закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". "В целях наделения правительства РФ и органов государственной власти субъектов РФ полномочиями по принятию решений об осуществлении поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в зоне чрезвычайной ситуации, предлагается внести соответствующие изменения", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству, правительство РФ и органы госвласти субъектов РФ наделены полномочиями по определению порядка оказания единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС, в случае нарушения условий их жизнедеятельности либо утраты ими имущества в результате ЧС, а также порядок выплаты единовременных пособий при реализации мероприятий по ликвидации ЧС.
https://ria.ru/20250317/gosduma-2005397313.html
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общество, россия, станислав наумов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Станислав Наумов, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили оказывать помощь предпринимателям в зоне ЧС

В Госдуму внесли проект об оказании помощи предпринимателям в зоне ЧС

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР) внес на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается расширить действие полномочий правительства РФ и органов госвласти регионов РФ на оказание материальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), документ доступен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статьи 10 и 11 закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
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"В целях наделения правительства РФ и органов государственной власти субъектов РФ полномочиями по принятию решений об осуществлении поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в зоне чрезвычайной ситуации, предлагается внести соответствующие изменения", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что согласно действующему законодательству, правительство РФ и органы госвласти субъектов РФ наделены полномочиями по определению порядка оказания единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС, в случае нарушения условий их жизнедеятельности либо утраты ими имущества в результате ЧС, а также порядок выплаты единовременных пособий при реализации мероприятий по ликвидации ЧС.
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ОбществоРоссияСтанислав НаумовГосдума РФЛДПР
 
 
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