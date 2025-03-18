Bloomberg узнал, как Франция и Италия "ударили" по Украине
Bloomberg: Франция и Италия тормозят выделение помощи Киеву на 40 млрд евро
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Франция и Италия тормозят выделение Украине 40 миллиардов евро, пишет Bloomberg.
В статье отмечается, что большинство остальных членов Евросоюза поддерживают этот шаг.
В статье отмечается, что большинство остальных членов Евросоюза поддерживают этот шаг.
"Однако некоторые страны, включая Францию и Италию, запросили больше времени и дополнительных подробностей", — говорится в публикации.
Агентство напоминает, что Венгрия и вовсе выступает против предоставления Украине какой-либо помощи.
Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него.
Агентство напоминает, что Венгрия и вовсе выступает против предоставления Украине какой-либо помощи.
Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него.