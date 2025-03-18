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Bloomberg узнал, как Франция и Италия "ударили" по Украине - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 18.03.2025 (обновлено: 10:52 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/pomosch-2005654564.html
Bloomberg узнал, как Франция и Италия "ударили" по Украине
Bloomberg узнал, как Франция и Италия "ударили" по Украине - РИА Новости, 18.03.2025
Bloomberg узнал, как Франция и Италия "ударили" по Украине
Франция и Италия тормозят выделение Украине 40 миллиардов евро, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что большинство остальных членов Евросоюза поддерживают... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:51:00+03:00
2025-03-18T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
италия
евросоюз
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Франция и Италия тормозят выделение Украине 40 миллиардов евро, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что большинство остальных членов Евросоюза поддерживают этот шаг. "Однако некоторые страны, включая Францию ​​и Италию, запросили больше времени и дополнительных подробностей", — говорится в публикации. Агентство напоминает, что Венгрия и вовсе выступает против предоставления Украине какой-либо помощи.Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него.
https://ria.ru/20250318/voyska-2005641993.html
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в мире, украина, франция, италия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Италия, Евросоюз
Bloomberg узнал, как Франция и Италия "ударили" по Украине

Bloomberg: Франция и Италия тормозят выделение помощи Киеву на 40 млрд евро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Франция и Италия тормозят выделение Украине 40 миллиардов евро, пишет Bloomberg.

В статье отмечается, что большинство остальных членов Евросоюза поддерживают этот шаг.
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"Однако некоторые страны, включая Францию ​​и Италию, запросили больше времени и дополнительных подробностей", — говорится в публикации.

Агентство напоминает, что Венгрия и вовсе выступает против предоставления Украине какой-либо помощи.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияИталияЕвросоюз
 
 
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