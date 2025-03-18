https://ria.ru/20250318/pomosch-2005654564.html

Bloomberg узнал, как Франция и Италия "ударили" по Украине

Bloomberg узнал, как Франция и Италия "ударили" по Украине - РИА Новости, 18.03.2025

Bloomberg узнал, как Франция и Италия "ударили" по Украине

Франция и Италия тормозят выделение Украине 40 миллиардов евро, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что большинство остальных членов Евросоюза поддерживают... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T10:51:00+03:00

2025-03-18T10:51:00+03:00

2025-03-18T10:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

италия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Франция и Италия тормозят выделение Украине 40 миллиардов евро, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что большинство остальных членов Евросоюза поддерживают этот шаг. "Однако некоторые страны, включая Францию ​​и Италию, запросили больше времени и дополнительных подробностей", — говорится в публикации. Агентство напоминает, что Венгрия и вовсе выступает против предоставления Украине какой-либо помощи.Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него.

https://ria.ru/20250318/voyska-2005641993.html

https://ria.ru/20250318/malinen-2005632706.html

украина

франция

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, италия, евросоюз