https://ria.ru/20250318/politika-2005847735.html

В МИД заявили о прогрессе в отношениях с США

В МИД заявили о прогрессе в отношениях с США - РИА Новости, 18.03.2025

В МИД заявили о прогрессе в отношениях с США

Москва фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с США и попытки Вашингтона "воссоздать из руин" контакты дипломатов двух стран, заявила официальный... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T23:56:00+03:00

2025-03-18T23:56:00+03:00

2025-03-18T23:57:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

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москва

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москва фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с США и попытки Вашингтона "воссоздать из руин" контакты дипломатов двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Фиксируем, безусловно, определенный прогресс на двустороннем треке, это очевидно, это попытки со стороны США активизировать, а лучше даже сказать, буквально из руин воссоздать контакты дипломатов российских и американских, которые были разрушены предыдущей администрацией. Мы видим желание и попытки каким то образом деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом", - сказала Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, видео он опубликовал в своем Telegram-канале.Она подчеркнула, что РФ фиксирует все попытки наладить отношения и принимает в этом участие, "но при этом, безусловно, исходим из конкретных действий, не полагаясь исключительно только на слова".

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

россия

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вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), в мире, москва, мария захарова, скотт риттер