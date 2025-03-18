https://ria.ru/20250318/politika-2005847735.html
В МИД заявили о прогрессе в отношениях с США
В МИД заявили о прогрессе в отношениях с США - РИА Новости, 18.03.2025
В МИД заявили о прогрессе в отношениях с США
Москва фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с США и попытки Вашингтона "воссоздать из руин" контакты дипломатов двух стран, заявила официальный... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T23:56:00+03:00
2025-03-18T23:56:00+03:00
2025-03-18T23:57:00+03:00
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вашингтон (штат)
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мария захарова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москва фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с США и попытки Вашингтона "воссоздать из руин" контакты дипломатов двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Фиксируем, безусловно, определенный прогресс на двустороннем треке, это очевидно, это попытки со стороны США активизировать, а лучше даже сказать, буквально из руин воссоздать контакты дипломатов российских и американских, которые были разрушены предыдущей администрацией. Мы видим желание и попытки каким то образом деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом", - сказала Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, видео он опубликовал в своем Telegram-канале.Она подчеркнула, что РФ фиксирует все попытки наладить отношения и принимает в этом участие, "но при этом, безусловно, исходим из конкретных действий, не полагаясь исключительно только на слова".
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), в мире, москва, мария захарова, скотт риттер
Россия, США, Вашингтон (штат), В мире, Москва, Мария Захарова, Скотт Риттер
В МИД заявили о прогрессе в отношениях с США
МИД: в отношениях с США Россия исходит из действий, не полагаясь на слова