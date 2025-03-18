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В МИД заявили о прогрессе в отношениях с США - РИА Новости, 18.03.2025
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23:56 18.03.2025 (обновлено: 23:57 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/politika-2005847735.html
В МИД заявили о прогрессе в отношениях с США
В МИД заявили о прогрессе в отношениях с США - РИА Новости, 18.03.2025
В МИД заявили о прогрессе в отношениях с США
Москва фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с США и попытки Вашингтона "воссоздать из руин" контакты дипломатов двух стран, заявила официальный... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T23:56:00+03:00
2025-03-18T23:57:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
в мире
москва
мария захарова
скотт риттер
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москва фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с США и попытки Вашингтона "воссоздать из руин" контакты дипломатов двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Фиксируем, безусловно, определенный прогресс на двустороннем треке, это очевидно, это попытки со стороны США активизировать, а лучше даже сказать, буквально из руин воссоздать контакты дипломатов российских и американских, которые были разрушены предыдущей администрацией. Мы видим желание и попытки каким то образом деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом", - сказала Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, видео он опубликовал в своем Telegram-канале.Она подчеркнула, что РФ фиксирует все попытки наладить отношения и принимает в этом участие, "но при этом, безусловно, исходим из конкретных действий, не полагаясь исключительно только на слова".
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россия, сша, вашингтон (штат), в мире, москва, мария захарова, скотт риттер
Россия, США, Вашингтон (штат), В мире, Москва, Мария Захарова, Скотт Риттер
В МИД заявили о прогрессе в отношениях с США

МИД: в отношениях с США Россия исходит из действий, не полагаясь на слова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москва фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с США и попытки Вашингтона "воссоздать из руин" контакты дипломатов двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Фиксируем, безусловно, определенный прогресс на двустороннем треке, это очевидно, это попытки со стороны США активизировать, а лучше даже сказать, буквально из руин воссоздать контакты дипломатов российских и американских, которые были разрушены предыдущей администрацией. Мы видим желание и попытки каким то образом деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом", - сказала Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что РФ фиксирует все попытки наладить отношения и принимает в этом участие, "но при этом, безусловно, исходим из конкретных действий, не полагаясь исключительно только на слова".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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