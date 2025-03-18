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Подполье сообщило об иностранных специалистах с охраной в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 18.03.2025 (обновлено: 11:45 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/podpole-2005666343.html
Подполье сообщило об иностранных специалистах с охраной в Курской области
Подполье сообщило об иностранных специалистах с охраной в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
Подполье сообщило об иностранных специалистах с охраной в Курской области
Несколько иностранных специалистов, которые передвигаются с личной охраной, находятся в окружении в Курской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:30:00+03:00
2025-03-18T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей лебедев
курская область
россия
владимир путин
нато
валерий герасимов
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Несколько иностранных специалистов, которые передвигаются с личной охраной, находятся в окружении в Курской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Есть то ли пять, то ли шесть ученых, профиль науки пока неизвестен, катаются с личной охраной", - сказал Лебедев.Ранее Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил РИА Новости, что в окружении в Курской области находятся около 30 офицеров из стран НАТО, которые корректировали удары вглубь территории РФ.Согласно сводкам российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.Как ранее доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину, группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин ранее отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.В пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского президента пощадить полностью окруженных украинских военных. Путин заявил, что для реализации этого призыва киевское руководство должно приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. На этом фоне Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, чем обрек украинских военнослужащих на гибель.
https://ria.ru/20250318/naemniki-2005624398.html
https://ria.ru/20250318/kurskaya-2005666432.html
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вооруженные силы украины, сергей лебедев, курская область, россия, владимир путин, нато, валерий герасимов, суджа
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Курская область, Россия, Владимир Путин, НАТО, Валерий Герасимов, Суджа
Подполье сообщило об иностранных специалистах с охраной в Курской области

Лебедев сообщил об иностранных специалистах с охраной в Курской области

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Несколько иностранных специалистов, которые передвигаются с личной охраной, находятся в окружении в Курской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Есть то ли пять, то ли шесть ученых, профиль науки пока неизвестен, катаются с личной охраной", - сказал Лебедев.
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Ранее Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил РИА Новости, что в окружении в Курской области находятся около 30 офицеров из стран НАТО, которые корректировали удары вглубь территории РФ.
Согласно сводкам российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
Как ранее доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину, группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин ранее отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.
В пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского президента пощадить полностью окруженных украинских военных. Путин заявил, что для реализации этого призыва киевское руководство должно приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. На этом фоне Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, чем обрек украинских военнослужащих на гибель.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевКурская областьРоссияВладимир ПутинНАТОВалерий ГерасимовСуджа
 
 
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