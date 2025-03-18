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В Пентагоне подтвердили возобновление поддержки ВСУ в полном объеме - РИА Новости, 18.03.2025
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01:29 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/podderzhka-2005612774.html
В Пентагоне подтвердили возобновление поддержки ВСУ в полном объеме
В Пентагоне подтвердили возобновление поддержки ВСУ в полном объеме - РИА Новости, 18.03.2025
В Пентагоне подтвердили возобновление поддержки ВСУ в полном объеме
Поддержка ВСУ возобновлена в прежнем объеме, сообщил лейтенант Военно-воздушных сил Центрального командования армии США Алексус Гринкевич на пресс-конференции в РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T01:29:00+03:00
2025-03-18T01:29:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Поддержка ВСУ возобновлена в прежнем объеме, сообщил лейтенант Военно-воздушных сил Центрального командования армии США Алексус Гринкевич на пресс-конференции в Пентагоне."Поставки военной помощи возобновлены, &lt;…&gt; Все осуществляется, как и прежде", — сказал он.Генерал также отметил, что обмен данными с киевским режимом также возобновился в полном объеме.Ранее с аналогичным заявлением выступила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.Решение о возобновлении военных поставок Киеву и предоставлении разведданных приняли по итогам встречи американской и украинской делегаций в Джидде 11 марта.Москва не раз предупреждала западные страны, что поддержка Киева оружием ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005603149.html
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в мире, сша, тулси габбард, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, США, Тулси Габбард, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
В Пентагоне подтвердили возобновление поддержки ВСУ в полном объеме

Пентагон: поддержка и доступ к разведданным для ВСУ возобновлены в полном объеме

© Фото : DODПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : DOD
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Поддержка ВСУ возобновлена в прежнем объеме, сообщил лейтенант Военно-воздушных сил Центрального командования армии США Алексус Гринкевич на пресс-конференции в Пентагоне.
"Поставки военной помощи возобновлены, <…> Все осуществляется, как и прежде", — сказал он.
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Генерал также отметил, что обмен данными с киевским режимом также возобновился в полном объеме.
Ранее с аналогичным заявлением выступила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.
Решение о возобновлении военных поставок Киеву и предоставлении разведданных приняли по итогам встречи американской и украинской делегаций в Джидде 11 марта.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поддержка Киева оружием ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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