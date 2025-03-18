https://ria.ru/20250318/plennyy-2005519024.html

Бойцы ВСУ жестоко избили сослуживца, который захотел сдаться в плен

Бойцы ВСУ жестоко избили сослуживца, который захотел сдаться в плен - РИА Новости, 18.03.2025

Бойцы ВСУ жестоко избили сослуживца, который захотел сдаться в плен

Бойцы ВСУ избили сослуживца с обморожением ноги за то, что он предложил сдаться в плен, рассказал РИА Новости военнопленный Даниил Куцан. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T07:00:00+03:00

2025-03-18T07:00:00+03:00

2025-03-18T07:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бойцы ВСУ избили сослуживца с обморожением ноги за то, что он предложил сдаться в плен, рассказал РИА Новости военнопленный Даниил Куцан."Кругом были русские. Своим я предложил сдаться, но те отказались и в ответ начали бить меня прикладом по спине и по ноге, зная, что та обморожена, — рассказывает Даниил. — Командование нам не отвечало, эвакуации никакой не было. Еще три дня они находились со мной, а потом просто бросили меня и ушли. Столько же я просидел без еды и воды. Обмотал ногу тряпками и решился выйти из блиндажа. Меня засек дрон. Я помахал ему в ответ, начал идти за ним. Он вывел меня на позиции российских бойцов".Куцан служил стрелком в 71-й егерской бригаде ВСУ. Сдался в плен в феврале в окрестностях населенного пункта Дачное в ДНР. Бойцы подразделения Южной группировки войск оказали пленному всю необходимую помощь, а затем вывезли в госпиталь. Даниилу ампутировали стопу — спасти ее не удалось. Теперь он проходит реабилитацию.

https://ria.ru/20250227/plennye-2001537649.html

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Даниил Куцан рассказал о том, как оказался в плену Даниил Куцан рассказал о том, как оказался в плену 2025-03-18T07:00 true PT1M32S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, пленные, военнопленные, донбасс, днр