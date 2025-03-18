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Бойцы ВСУ жестоко избили сослуживца, который захотел сдаться в плен - РИА Новости, 18.03.2025
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07:00 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/plennyy-2005519024.html
Бойцы ВСУ жестоко избили сослуживца, который захотел сдаться в плен
Бойцы ВСУ жестоко избили сослуживца, который захотел сдаться в плен - РИА Новости, 18.03.2025
Бойцы ВСУ жестоко избили сослуживца, который захотел сдаться в плен
Бойцы ВСУ избили сослуживца с обморожением ноги за то, что он предложил сдаться в плен, рассказал РИА Новости военнопленный Даниил Куцан. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T07:00:00+03:00
2025-03-18T07:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
пленные
военнопленные
донбасс
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бойцы ВСУ избили сослуживца с обморожением ноги за то, что он предложил сдаться в плен, рассказал РИА Новости военнопленный Даниил Куцан.&quot;Кругом были русские. Своим я предложил сдаться, но те отказались и в ответ начали бить меня прикладом по спине и по ноге, зная, что та обморожена, — рассказывает Даниил. — Командование нам не отвечало, эвакуации никакой не было. Еще три дня они находились со мной, а потом просто бросили меня и ушли. Столько же я просидел без еды и воды. Обмотал ногу тряпками и решился выйти из блиндажа. Меня засек дрон. Я помахал ему в ответ, начал идти за ним. Он вывел меня на позиции российских бойцов&quot;.Куцан служил стрелком в 71-й егерской бригаде ВСУ. Сдался в плен в феврале в окрестностях населенного пункта Дачное в ДНР. Бойцы подразделения Южной группировки войск оказали пленному всю необходимую помощь, а затем вывезли в госпиталь. Даниилу ампутировали стопу — спасти ее не удалось. Теперь он проходит реабилитацию.
https://ria.ru/20250227/plennye-2001537649.html
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Даниил Куцан рассказал о том, как оказался в плену
Даниил Куцан рассказал о том, как оказался в плену
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, пленные, военнопленные, донбасс, днр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, пленные, военнопленные, Донбасс, ДНР
Бойцы ВСУ жестоко избили сослуживца, который захотел сдаться в плен

Солдаты ВСУ под Дачным бросили сослуживца в тяжелом состоянии

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бойцы ВСУ избили сослуживца с обморожением ноги за то, что он предложил сдаться в плен, рассказал РИА Новости военнопленный Даниил Куцан.
«

"Кругом были русские. Своим я предложил сдаться, но те отказались и в ответ начали бить меня прикладом по спине и по ноге, зная, что та обморожена, — рассказывает Даниил. — Командование нам не отвечало, эвакуации никакой не было. Еще три дня они находились со мной, а потом просто бросили меня и ушли. Столько же я просидел без еды и воды. Обмотал ногу тряпками и решился выйти из блиндажа. Меня засек дрон. Я помахал ему в ответ, начал идти за ним. Он вывел меня на позиции российских бойцов".

Куцан служил стрелком в 71-й егерской бригаде ВСУ. Сдался в плен в феврале в окрестностях населенного пункта Дачное в ДНР. Бойцы подразделения Южной группировки войск оказали пленному всю необходимую помощь, а затем вывезли в госпиталь. Даниилу ампутировали стопу — спасти ее не удалось. Теперь он проходит реабилитацию.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныпленныевоеннопленныеДонбассДНР
 
 
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