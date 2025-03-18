https://ria.ru/20250318/plennyj-2005640396.html

Украинский пленный рассказал, как его обучали поведению в плену

Украинский пленный рассказал, как его обучали поведению в плену - РИА Новости, 18.03.2025

Украинский пленный рассказал, как его обучали поведению в плену

Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Холодий рассказал, что психолог обучал военных поведению в плену, в частности - говорить всю правду и не впадать в панику,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:45:00+03:00

2025-03-18T09:45:00+03:00

2025-03-18T09:45:00+03:00

общество

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Холодий рассказал, что психолог обучал военных поведению в плену, в частности - говорить всю правду и не впадать в панику, сообщили Минобороны РФ."Еще когда я был в Гончаровске, был один психолог, он проводил два или три раза один и тот же урок: если вдруг попадете в плен, никогда не врите, говорите всю правду, сдавайте всех, кто есть, врать смысла нет, все проверится. Ведите себя спокойно, не впадайте в панику", - сказал он. Холодий добавил, что после того, как его мобилизовал ТЦК, обучали его, в основном, медицине, показывали, как ходить "двойками" и "тройками".

https://ria.ru/20250318/plennyy-2005519024.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)