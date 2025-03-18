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Украинский пленный рассказал, как его обучали поведению в плену
Украинский пленный рассказал, как его обучали поведению в плену - РИА Новости, 18.03.2025
Украинский пленный рассказал, как его обучали поведению в плену
Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Холодий рассказал, что психолог обучал военных поведению в плену, в частности - говорить всю правду и не впадать в панику,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:45:00+03:00
2025-03-18T09:45:00+03:00
2025-03-18T09:45:00+03:00
общество
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Холодий рассказал, что психолог обучал военных поведению в плену, в частности - говорить всю правду и не впадать в панику, сообщили Минобороны РФ."Еще когда я был в Гончаровске, был один психолог, он проводил два или три раза один и тот же урок: если вдруг попадете в плен, никогда не врите, говорите всю правду, сдавайте всех, кто есть, врать смысла нет, все проверится. Ведите себя спокойно, не впадайте в панику", - сказал он. Холодий добавил, что после того, как его мобилизовал ТЦК, обучали его, в основном, медицине, показывали, как ходить "двойками" и "тройками".
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общество, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал, как его обучали поведению в плену
Пленный Холодий: психолог учил говорить правду при попадании в плен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Холодий рассказал, что психолог обучал военных поведению в плену, в частности - говорить всю правду и не впадать в панику, сообщили Минобороны РФ.
"Еще когда я был в Гончаровске, был один психолог, он проводил два или три раза один и тот же урок: если вдруг попадете в плен, никогда не врите, говорите всю правду, сдавайте всех, кто есть, врать смысла нет, все проверится. Ведите себя спокойно, не впадайте в панику", - сказал он.
Холодий добавил, что после того, как его мобилизовал ТЦК, обучали его, в основном, медицине, показывали, как ходить "двойками" и "тройками".