https://ria.ru/20250318/peskov-2005694278.html
Песков ответил на вопрос о переговорщике для контактов с США
Песков ответил на вопрос о переговорщике для контактов с США - РИА Новости, 18.03.2025
Песков ответил на вопрос о переговорщике для контактов с США
Москва еще не определилась с тем, кто будет выступать в качестве ее главного переговорщика для диалога с Вашингтоном, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:20:00+03:00
2025-03-18T13:20:00+03:00
2025-03-18T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москва еще не определилась с тем, кто будет выступать в качестве ее главного переговорщика для диалога с Вашингтоном, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, мы проинформируем", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html
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сша, москва, дмитрий песков, вашингтон (штат), россия, в мире
США, Москва, Дмитрий Песков, Вашингтон (штат), Россия, В мире
Песков ответил на вопрос о переговорщике для контактов с США
Песков: главный переговорщик для контактов с США еще не выбран