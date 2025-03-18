https://ria.ru/20250318/peskov-2005694278.html

Песков ответил на вопрос о переговорщике для контактов с США

Песков ответил на вопрос о переговорщике для контактов с США - РИА Новости, 18.03.2025

Песков ответил на вопрос о переговорщике для контактов с США

Москва еще не определилась с тем, кто будет выступать в качестве ее главного переговорщика для диалога с Вашингтоном, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:20:00+03:00

2025-03-18T13:20:00+03:00

2025-03-18T13:28:00+03:00

сша

москва

дмитрий песков

вашингтон (штат)

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москва еще не определилась с тем, кто будет выступать в качестве ее главного переговорщика для диалога с Вашингтоном, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, мы проинформируем", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html

сша

москва

вашингтон (штат)

россия

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сша, москва, дмитрий песков, вашингтон (штат), россия, в мире