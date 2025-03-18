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Песков ответил на вопрос о переговорщике для контактов с США - РИА Новости, 18.03.2025
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13:20 18.03.2025 (обновлено: 13:28 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/peskov-2005694278.html
Песков ответил на вопрос о переговорщике для контактов с США
Песков ответил на вопрос о переговорщике для контактов с США - РИА Новости, 18.03.2025
Песков ответил на вопрос о переговорщике для контактов с США
Москва еще не определилась с тем, кто будет выступать в качестве ее главного переговорщика для диалога с Вашингтоном, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:20:00+03:00
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сша
москва
дмитрий песков
вашингтон (штат)
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москва еще не определилась с тем, кто будет выступать в качестве ее главного переговорщика для диалога с Вашингтоном, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, мы проинформируем", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
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сша
москва
вашингтон (штат)
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сша, москва, дмитрий песков, вашингтон (штат), россия, в мире
США, Москва, Дмитрий Песков, Вашингтон (штат), Россия, В мире
Песков ответил на вопрос о переговорщике для контактов с США

Песков: главный переговорщик для контактов с США еще не выбран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москва еще не определилась с тем, кто будет выступать в качестве ее главного переговорщика для диалога с Вашингтоном, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы проинформируем", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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