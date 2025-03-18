https://ria.ru/20250318/peskov-2005693302.html
Песков высказался о новом разговоре Путина и Трампа
Песков высказался о новом разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
Песков высказался о новом разговоре Путина и Трампа
Новый разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа состоится по обоюдной договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:14:00+03:00
2025-03-18T13:14:00+03:00
2025-03-18T13:42:00+03:00
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Новый разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа состоится по обоюдной договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это обоюдная договоренность", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250318/peskov-2005694278.html
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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Песков высказался о новом разговоре Путина и Трампа
Песков: новый разговор Путина и Трампа состоится по обоюдной инициативе