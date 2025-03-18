https://ria.ru/20250318/peskov-2005693302.html

Песков высказался о новом разговоре Путина и Трампа

Песков высказался о новом разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025

Песков высказался о новом разговоре Путина и Трампа

Новый разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа состоится по обоюдной договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:14:00+03:00

2025-03-18T13:14:00+03:00

2025-03-18T13:42:00+03:00

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

в мире

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Новый разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа состоится по обоюдной договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это обоюдная договоренность", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20250318/peskov-2005694278.html

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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)