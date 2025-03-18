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Песков прокомментировал обострение ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 18.03.2025
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12:08 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/peskov-2005677889.html
Песков прокомментировал обострение ситуации в секторе Газа
Песков прокомментировал обострение ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 18.03.2025
Песков прокомментировал обострение ситуации в секторе Газа
Обострение ситуации в секторе Газа и жертвы среди мирного населения вызывают обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:08:00+03:00
2025-03-18T12:08:00+03:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
хамас
биньямин нетаньяху
дмитрий песков
россия
сектор газа
израиль
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обострение ситуации в секторе Газа и жертвы среди мирного населения вызывают обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, обострение, очередное обострение ситуации, выход опять в спираль, в спираль нагнетания напряженности. Это то, что вызывает нашу обеспокоенность, особенно вызывает, конечно, поступающая информация о больших жертвах среди гражданского населения", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как Кремль может прокомментировать обострение ситуации в Секторе Газа. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
https://ria.ru/20250318/izrail-2005625979.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, биньямин нетаньяху, дмитрий песков, россия, сектор газа, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Дмитрий Песков, Россия, Сектор Газа, Израиль, В мире
Песков прокомментировал обострение ситуации в секторе Газа

Песков: обострение ситуации в Газе и жертвы вызывают обеспокоенность Кремля

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обострение ситуации в секторе Газа и жертвы среди мирного населения вызывают обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, обострение, очередное обострение ситуации, выход опять в спираль, в спираль нагнетания напряженности. Это то, что вызывает нашу обеспокоенность, особенно вызывает, конечно, поступающая информация о больших жертвах среди гражданского населения", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как Кремль может прокомментировать обострение ситуации в Секторе Газа.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Нетаньяху пояснил, почему Израиль возобновил удары по Газе
Вчера, 06:26
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуХАМАСБиньямин НетаньяхуДмитрий ПесковРоссияСектор ГазаИзраильВ мире
 
 
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