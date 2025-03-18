https://ria.ru/20250318/peskov-2005677425.html

Песков: Кремль не увязывает дату послания Путина с переговорами с США

Песков: Кремль не увязывает дату послания Путина с переговорами с США - РИА Новости, 18.03.2025

Песков: Кремль не увязывает дату послания Путина с переговорами с США

Кремль не увязывает дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию с результатами переговоров с США, оно не связано с внешней... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:06:00+03:00

2025-03-18T12:06:00+03:00

2025-03-18T12:06:00+03:00

владимир путин

дмитрий песков

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россия

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль не увязывает дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию с результатами переговоров с США, оно не связано с внешней конъюнктурой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Послание Федеральному собранию это совсем другая тема, которая никаким образом не связана ни с внешней конъюнктурой, ни с другими вопросами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли связана дата послания с результатами переговоров с США. Он также отметил, что дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена.

https://ria.ru/20250318/kreml-2005677238.html

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владимир путин, дмитрий песков, сша, россия, в мире