https://ria.ru/20250318/peskov-2005677425.html
Песков: Кремль не увязывает дату послания Путина с переговорами с США
Песков: Кремль не увязывает дату послания Путина с переговорами с США - РИА Новости, 18.03.2025
Песков: Кремль не увязывает дату послания Путина с переговорами с США
Кремль не увязывает дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию с результатами переговоров с США, оно не связано с внешней... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:06:00+03:00
2025-03-18T12:06:00+03:00
2025-03-18T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль не увязывает дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию с результатами переговоров с США, оно не связано с внешней конъюнктурой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Послание Федеральному собранию это совсем другая тема, которая никаким образом не связана ни с внешней конъюнктурой, ни с другими вопросами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли связана дата послания с результатами переговоров с США. Он также отметил, что дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена.
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владимир путин, дмитрий песков, сша, россия, в мире
Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Россия, В мире
Песков: Кремль не увязывает дату послания Путина с переговорами с США
Песков: Кремль не увязывает дату послания Путина с итогами переговоров с США