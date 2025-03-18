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Песков ответил на вопрос о выступлении Путина по итогам разговора с Трампом
Песков ответил на вопрос о выступлении Путина по итогам разговора с Трампом - РИА Новости, 18.03.2025
Песков ответил на вопрос о выступлении Путина по итогам разговора с Трампом
Выступление президента России Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом не ожидается, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:03:00+03:00
2025-03-18T12:03:00+03:00
2025-03-18T12:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом не ожидается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В понедельник Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится во вторник. "Нет, президент вряд ли что-то будет говорить", - сказал Песков журналистам на вопрос, как Кремль проинформирует об итогах телефонных переговоров Путина и Трампа.
https://ria.ru/20250318/peskov-2005676319.html
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владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков ответил на вопрос о выступлении Путина по итогам разговора с Трампом
Песков: выступление Путина по итогам разговора с Трампом не ожидается