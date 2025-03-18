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В Кремле раскрыли подробности готовящегося разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
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12:01 18.03.2025 (обновлено: 20:09 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/peskov-2005676319.html
В Кремле раскрыли подробности готовящегося разговора Путина и Трампа
В Кремле раскрыли подробности готовящегося разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
В Кремле раскрыли подробности готовящегося разговора Путина и Трампа
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 мск, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2025
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политика
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 мск, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Это действительно будет с 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение &lt;...&gt; в Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно", — сказал он.Песков подчеркнул, что Путин и Трамп будут говорить столько, сколько посчитают нужным."Есть также большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам", — пояснил пресс-секретарь.Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора лидеров, выступление Путина после переговоров не ожидается, добавил Песков.
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политика, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле раскрыли подробности готовящегося разговора Путина и Трампа

Песков: разговор Путина и Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 по московскому времени

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 мск, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это действительно будет с 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение <...> в Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно", — сказал он.
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Песков подчеркнул, что Путин и Трамп будут говорить столько, сколько посчитают нужным.
"Есть также большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам", — пояснил пресс-секретарь.
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Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора лидеров, выступление Путина после переговоров не ожидается, добавил Песков.

В предыдущий раз лидеры общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили урегулирование украинского кризиса. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

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ПолитикаРоссияСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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