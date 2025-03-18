В Кремле раскрыли подробности готовящегося разговора Путина и Трампа
Песков: разговор Путина и Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 по московскому времени
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 мск, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это действительно будет с 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение <...> в Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно", — сказал он.
Песков подчеркнул, что Путин и Трамп будут говорить столько, сколько посчитают нужным.
"Есть также большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам", — пояснил пресс-секретарь.
Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора лидеров, выступление Путина после переговоров не ожидается, добавил Песков.
В предыдущий раз лидеры общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили урегулирование украинского кризиса. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.