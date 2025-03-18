https://ria.ru/20250318/peskov-2005676319.html

В Кремле раскрыли подробности готовящегося разговора Путина и Трампа

В Кремле раскрыли подробности готовящегося разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025

В Кремле раскрыли подробности готовящегося разговора Путина и Трампа

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 мск, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2025

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2025-03-18T12:01:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 мск, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Это действительно будет с 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение <...> в Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно", — сказал он.Песков подчеркнул, что Путин и Трамп будут говорить столько, сколько посчитают нужным."Есть также большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам", — пояснил пресс-секретарь.Кремль определится с формой сообщения по итогам разговора лидеров, выступление Путина после переговоров не ожидается, добавил Песков.

https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков