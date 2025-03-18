https://ria.ru/20250318/pentagon-2005843122.html
СМИ: в Пентагоне сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест
СМИ: в Пентагоне сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 18.03.2025
СМИ: в Пентагоне сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест
От 50 до 60 тысяч рабочих мест в министерстве обороны США будут сокращены, менее 21 тысячи работников уйдут в ближайшее время, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:51:00+03:00
2025-03-18T22:51:00+03:00
2025-03-18T22:51:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_0:201:2611:1669_1920x0_80_0_0_a14d66e9cc998ccc1cb846a3d5fe3580.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. От 50 до 60 тысяч рабочих мест в министерстве обороны США будут сокращены, менее 21 тысячи работников уйдут в ближайшее время, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. "Примерно от 50 до 60 тысяч гражданских рабочих мест будут сокращены в министерстве обороны, но менее 21 тысячи работников, которые приняли план добровольной отставки, уйдут в ближайшие месяцы", - пишет агентство. Президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил о масштабных сокращениях в правительстве и проверке расходов ведомственных структур.
https://ria.ru/20250220/pentagon-2000426703.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_59:0:2551:1869_1920x0_80_0_0_044805b84003d483b1e7bc30b81a35cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: в Пентагоне сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест
Associated Press в минобороны США сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест