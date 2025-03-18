Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Пентагоне сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/pentagon-2005843122.html
СМИ: в Пентагоне сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест
СМИ: в Пентагоне сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 18.03.2025
СМИ: в Пентагоне сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест
От 50 до 60 тысяч рабочих мест в министерстве обороны США будут сокращены, менее 21 тысячи работников уйдут в ближайшее время, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:51:00+03:00
2025-03-18T22:51:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_0:201:2611:1669_1920x0_80_0_0_a14d66e9cc998ccc1cb846a3d5fe3580.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. От 50 до 60 тысяч рабочих мест в министерстве обороны США будут сокращены, менее 21 тысячи работников уйдут в ближайшее время, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. "Примерно от 50 до 60 тысяч гражданских рабочих мест будут сокращены в министерстве обороны, но менее 21 тысячи работников, которые приняли план добровольной отставки, уйдут в ближайшие месяцы", - пишет агентство. Президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил о масштабных сокращениях в правительстве и проверке расходов ведомственных структур.
https://ria.ru/20250220/pentagon-2000426703.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_59:0:2551:1869_1920x0_80_0_0_044805b84003d483b1e7bc30b81a35cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: в Пентагоне сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест

Associated Press в минобороны США сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. От 50 до 60 тысяч рабочих мест в министерстве обороны США будут сокращены, менее 21 тысячи работников уйдут в ближайшее время, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
"Примерно от 50 до 60 тысяч гражданских рабочих мест будут сокращены в министерстве обороны, но менее 21 тысячи работников, которые приняли план добровольной отставки, уйдут в ближайшие месяцы", - пишет агентство.
Президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил о масштабных сокращениях в правительстве и проверке расходов ведомственных структур.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Хегсет может уволить генералов, несогласных с позицией Трампа, пишут СМИ
20 февраля, 00:37
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала