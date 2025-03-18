https://ria.ru/20250318/pentagon-2005843122.html

СМИ: в Пентагоне сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест

СМИ: в Пентагоне сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 18.03.2025

СМИ: в Пентагоне сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест

От 50 до 60 тысяч рабочих мест в министерстве обороны США будут сокращены, менее 21 тысячи работников уйдут в ближайшее время, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T22:51:00+03:00

2025-03-18T22:51:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. От 50 до 60 тысяч рабочих мест в министерстве обороны США будут сокращены, менее 21 тысячи работников уйдут в ближайшее время, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. "Примерно от 50 до 60 тысяч гражданских рабочих мест будут сокращены в министерстве обороны, но менее 21 тысячи работников, которые приняли план добровольной отставки, уйдут в ближайшие месяцы", - пишет агентство. Президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил о масштабных сокращениях в правительстве и проверке расходов ведомственных структур.

https://ria.ru/20250220/pentagon-2000426703.html

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в мире, сша, дональд трамп