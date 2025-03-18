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США продолжают поставки оружия Украине, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 18.03.2025 (обновлено: 16:07 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/pentagon-2005740916.html
США продолжают поставки оружия Украине, заявили в Пентагоне
США продолжают поставки оружия Украине, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 18.03.2025
США продолжают поставки оружия Украине, заявили в Пентагоне
США в настоящее время продолжают поставки военной помощи Украине после введенной ранее в марте паузы, заявили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:55:00+03:00
2025-03-18T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. США в настоящее время продолжают поставки военной помощи Украине после введенной ранее в марте паузы, заявили РИА Новости в Пентагоне."От представителя министерства обороны мы можем подтвердить, что министерство оказывает Украине помощь в сфере безопасности", - сообщили агентству в американском военном ведомстве.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005605709.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Министерство обороны США
США продолжают поставки оружия Украине, заявили в Пентагоне

Пентагон: США продолжают поставки военной помощи Украине после введенной паузы

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. США в настоящее время продолжают поставки военной помощи Украине после введенной ранее в марте паузы, заявили РИА Новости в Пентагоне.
"От представителя министерства обороны мы можем подтвердить, что министерство оказывает Украине помощь в сфере безопасности", - сообщили агентству в американском военном ведомстве.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Трамп заявил, что переговоры по Украине вступают в критическую стадию
17 марта, 23:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМинистерство обороны США
 
 
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