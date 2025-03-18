https://ria.ru/20250318/pentagon-2005740916.html

США продолжают поставки оружия Украине, заявили в Пентагоне

США продолжают поставки оружия Украине, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 18.03.2025

США продолжают поставки оружия Украине, заявили в Пентагоне

США в настоящее время продолжают поставки военной помощи Украине после введенной ранее в марте паузы, заявили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:55:00+03:00

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2025-03-18T16:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. США в настоящее время продолжают поставки военной помощи Украине после введенной ранее в марте паузы, заявили РИА Новости в Пентагоне."От представителя министерства обороны мы можем подтвердить, что министерство оказывает Украине помощь в сфере безопасности", - сообщили агентству в американском военном ведомстве.

https://ria.ru/20250317/tramp-2005605709.html

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