https://ria.ru/20250318/pensiya-2005614772.html

В Госдуме рассказали, как можно увеличить пенсию

В Госдуме рассказали, как можно увеличить пенсию - РИА Новости, 18.03.2025

В Госдуме рассказали, как можно увеличить пенсию

Для того чтобы добиться более высокой пенсии, можно контролировать правильность учета трудового стажа, выбрать выгодный пенсионный фонд, использовать срочные... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T02:23:00+03:00

2025-03-18T02:23:00+03:00

2025-03-18T03:41:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Для того чтобы добиться более высокой пенсии, можно контролировать правильность учета трудового стажа, выбрать выгодный пенсионный фонд, использовать срочные пенсионные выплаты, а также перевести материнский капитал в накопительную пенсию, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "Чтобы добиться более высокой пенсии, важно понимать свои права и механизмы, предусмотренные законодательством. Зачастую пенсия может быть занижена из-за недочётов в документах или упущенных возможностей. Первый шаг — это контроль за правильностью учета трудового стажа и пенсионных взносов. Пенсия может быть существенно занижена, если некоторые периоды работы не были учтены из-за ошибок в документах или недосдачи справок. Важно заказать выписку из индивидуального лицевого счета через портал "Госуслуги" или обратиться в Социальный фонд России", — сказал Гаврилов. По его словам, если учтены не все периоды работы, необходимо предоставить подтверждающие документы: архивные справки, копии трудовых договоров, трудовую книжку. Также следует проверить, учитывались ли периоды ухода за детьми или престарелыми родственниками — за такие периоды начисляются пенсионные коэффициенты. "Второй способ — выбор выгодного пенсионного фонда и управление накоплениями. Если вы участник накопительной пенсионной системы, важно внимательно подходить к выбору организации, где находятся ваши средства. Средства можно передать как в Социальный фонд России, так и в негосударственный пенсионный фонд", — отметил депутат. Он рассказал, что негосударственные пенсионные фонды часто предлагают более высокую доходность за счет инвестирования накоплений, что может увеличить будущие выплаты, но нужно быть особенно внимательным: выбирать фонды с высокой надежностью и положительной историей, проверять наличие лицензии через сайт Центрального банка России. Также следует избегать частых переводов — это может привести к потере инвестиционного дохода. "Третий вариант— использование возможностей срочной пенсионной выплаты. Срочная пенсионная выплата — это инструмент, который предоставляет возможность получить накопленные средства в более короткий срок. Выплаты назначаются минимум на 10 лет, и их размер значительно превышает стандартную ежемесячную выплату, предусмотренную пожизненной накопительной пенсией. Такой подход может быть выгоден, если вы хотите воспользоваться большей частью средств в активные годы жизни. Например, если сумма ваших накоплений составляет 600 тысяч рублей и вы распределяете ее на 10 лет, то ежемесячная выплата составит около 5000 рублей", - подчеркнул парламентарий. Гаврилов уточнил, что срочная выплата доступна гражданам, которые делали добровольные взносы, направляли материнский капитал на накопления или участвовали в программах государственного софинансирования, а чтобы оформить такую выплату, необходимо обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, где находятся накопления, подать заявление и дождаться его рассмотрения в течение 10 рабочих дней. "Четвертый способ — докупка пенсионных баллов. Этот механизм предусмотрен для тех, кто не набрал минимального количества баллов для получения страховой пенсии (например, из-за работы неофициально или недостаточного стажа). Вы можете приобрести недостающие баллы через уплату добровольных взносов в Социальный фонд России. Однако стоит учитывать, что этот способ сопряжен с определенными сложностями и затратами", — сообщил он. По словам депутата, цена одного балла ежегодно устанавливается государством и может быть значительной, также важно правильно рассчитать, сколько баллов действительно необходимо, поскольку переплата за "лишние" баллы, которые не повлияют на размер пенсии, может стать ненужной тратой денег. Он отметил, что следует проверить, сколько баллов уже накоплено, используя выписку из индивидуального лицевого счета через портал "Госуслуги" или в отделении Социального фонда России. "Также стоит проконсультироваться со специалистами фонда, чтобы точно понять, как уплата добровольных взносов скажется на вашем будущем пенсионном обеспечении. Помните, что докупка баллов — это вынужденная мера, которая имеет смысл только в случае, если вы недобрали минимального количества для назначения пенсии. Не стоит приобретать баллы "про запас", если вы уже соответствуете требованиям. Этот механизм помогает восполнить пробелы, но из-за его сложности и стоимости подходить к нему нужно с осторожностью", — добавил он. Пятым шагом, отметил Гаврилов, является перевод материнского капитала на накопительную пенсию. Он рассказал, что эта возможность доступна только для женщин и позволяет направить часть средств капитала на формирование пенсионных накоплений. "Средства, переведённые в накопительную часть пенсии, инвестируются пенсионным фондом, что способствует увеличению будущих выплат. Например, если вложить 200 тысяч рублей из материнского капитала в накопительную часть, эти деньги будут расти за счет доходности фонда, и в будущем это может дать значительную прибавку к пенсии. При этом важно учитывать, что после перевода средств они не могут быть использованы на другие цели, например, на улучшение жилищных условий. Поэтому решение о переводе должно быть тщательно продумано и оформлено соответствующим заявлением", — рассказал парламентарий. Он считает, что эти шаги не требуют особых усилий, но могут существенно увеличить размер вашей пенсии. По мнению депутата, каждый гражданин имеет право на справедливое начисление пенсионных выплат, поэтому при несоответствиях или упущениях следует требовать перерасчета.

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Дарья Буймова

общество, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, пенсии