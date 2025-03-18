https://ria.ru/20250318/pensiya-2005611978.html

Депутат призвал уравнять вальщиков леса в правах при назначении пенсии

Депутат призвал уравнять вальщиков леса в правах при назначении пенсии - РИА Новости, 18.03.2025

Депутат призвал уравнять вальщиков леса в правах при назначении пенсии

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии Евгений Марков направил обращение в Минтруд России с предложением создать равные условия по назначению пенсии для... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T01:09:00+03:00

2025-03-18T01:09:00+03:00

2025-03-18T01:09:00+03:00

общество

россия

евгения маркова

антон котяков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по экологии Евгений Марков направил обращение в Минтруд России с предложением создать равные условия по назначению пенсии для вальщиков леса вне зависимости от формы организаций трудовой деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас высказать позицию министерства по внесению изменений в действующее законодательство с целью достижения равенства в трудовых правах и создания единых условий назначения пенсии категории работников "вальщик леса" вне зависимости от формы организаций, в которых они осуществляли трудовую деятельность", - сказано в обращении на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. В документе отмечается, что в настоящее время вальщик леса относится к профессиям с тяжелыми условиями труда. Согласно действующему законодательству, страховая пенсия по старости назначается мужчинам по достижении возраста 55 лет, если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда не менее 12 лет и шести месяцев и имеют страховой стаж не менее 25 лет. Марков подчеркнул, что работающие в равных условиях труда вальщики леса, осуществляющие деятельность в лесничестве, и вальщики леса, трудящиеся в частных организациях, оказывающих услуги по валке леса, имеют неравное положение при назначении страховой пенсии по старости. "Вальщики леса, работающие в частном бизнесе, фактически лишены права на досрочное назначение пенсии, предусмотренное законодательством, в связи с тем, что не участвуют в едином технологическом процессе, включающем в себя вывозку вырубленного леса из лесного участка", - сказано в документе. Как пояснил РИА Новости Марков, вальщик леса, работающий в лесничестве, ничем не отличается от вальщика леса, работающего в таких же тяжелых условиях, только в частной организации, оказывающей услуги по валке леса. "Однако в связи с тем, что он не участвует в едином технологическом процессе, включающем в себя вывозку вырубленного леса из лесного участка, он лишается права на досрочное назначение пенсии, предусмотренное законодательством. Тем самым считаем, что нарушаются права работников. Запросил по этой теме позицию Минтруда. На наш взгляд, должны быть созданы единые условия назначения пенсий категории работников "вальщик леса" вне зависимости от формы организаций, в которых они осуществляли трудовую деятельность", - отметил он. Парламентарий добавил, что, к сожалению, вальщик леса - не единственная профессия с тяжелыми условиями труда, где людей ставят в неравное положение при получении честно заработанной пенсии.

https://ria.ru/20250317/pensiya-2005391967.html

https://ria.ru/20250312/gosduma-2004434102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, евгения маркова, антон котяков