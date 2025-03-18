https://ria.ru/20250318/pavodok-2005642641.html

В Челябинской области начали эвакуацию жителей подтопленных улиц Аши

В Челябинской области начали эвакуацию жителей подтопленных улиц Аши - РИА Новости, 18.03.2025

В Челябинской области начали эвакуацию жителей подтопленных улиц Аши

Уровень воды поднялся в реке Сим в городе Аша Челябинской области, подтоплен 31 приусадебный участок, идет эвакуация населения, сообщил пресс-центр ГУМЧС России РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:59:00+03:00

2025-03-18T09:59:00+03:00

2025-03-18T09:59:00+03:00

происшествия

сим

аша

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Уровень воды поднялся в реке Сим в городе Аша Челябинской области, подтоплен 31 приусадебный участок, идет эвакуация населения, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "В результате затора льда на реке Сим и выпавших осадков произошел подъем уровня воды, что привело к подтоплению 31 приусадебного участка по улицам Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная. Проводится подворовой обход, информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке… С подтопленных улиц проводится эвакуация", - говорится в сообщении. Для размещения граждан развернут ПВР на базе гостиницы "Аша", в зоне подтоплений работают сотрудники МЧС, подразделения поисково-спасательной службы области и службы РСЧС, уточняется в сообщении. Кроме того, ночью во вторник из-за поднятия уровня воды в реке Гумбейка Нагайбакского района в поселке Остроленский по улице Набережной произошло подтопление 36 приусадебных участков, отмечает ГУМЧС. В настоящий момент уровень воды в реке стабилизировался, добавляется в сообщении. Проведено оповещение населения, граждане от эвакуации и размещения в ПВР отказались, поясняет пресс-центр. По данным ГУМЧС, идет постоянный мониторинг обстановки, для обследования русла реки привлечена беспилотная авиация, проводятся инженерные мероприятия и берегоукрепительные работы, оказывается адресная помощь населению.

https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html

https://ria.ru/20250316/bashkirija-2005379379.html

сим

аша

челябинская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация в городе Аша Челябинской области Уровень воды поднялся в реке Сим в городе Аша Челябинской области, подтоплен 31 приусадебный участок, сообщили в ГУМЧС по региону. С подтопленных улиц проводится эвакуация. 2025-03-18T09:59 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сим, аша, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)