https://ria.ru/20250318/patriarkh-2005676166.html

Патриарх Кирилл прибыл в Оптину пустынь, чтобы отпеть духовника

Патриарх Кирилл прибыл в Оптину пустынь, чтобы отпеть духовника - РИА Новости, 18.03.2025

Патриарх Кирилл прибыл в Оптину пустынь, чтобы отпеть духовника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Оптину пустынь для того, чтобы отпеть своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина), передает корреспондент... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:00:00+03:00

2025-03-18T12:00:00+03:00

2025-03-18T12:00:00+03:00

религия

оптина пустынь

орловская область

переделкино

алексей ноздрин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905312311_0:381:2964:2048_1920x0_80_0_0_ed8c6c2815de22147ff0762a60561e76.jpg

ОПТИНА ПУСТЫНЬ, 18 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Оптину пустынь для того, чтобы отпеть своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина), передает корреспондент РИА Новости. Схиархимандрит скончался в 23.40 15 марта на 94-м году жизни. Прощание со старцем в Оптиной пустыни не прекращалось всю ночь на вторник, поток желающих с ним проститься не иссякал. Отец Илий будет похоронен у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливавшуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.

https://ria.ru/20250317/starets-2005476985.html

оптина пустынь

орловская область

переделкино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оптина пустынь, орловская область, переделкино, алексей ноздрин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь