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Патриарх Кирилл прибыл в Оптину пустынь, чтобы отпеть духовника - РИА Новости, 18.03.2025
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Религия
 
12:00 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/patriarkh-2005676166.html
Патриарх Кирилл прибыл в Оптину пустынь, чтобы отпеть духовника
Патриарх Кирилл прибыл в Оптину пустынь, чтобы отпеть духовника - РИА Новости, 18.03.2025
Патриарх Кирилл прибыл в Оптину пустынь, чтобы отпеть духовника
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Оптину пустынь для того, чтобы отпеть своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина), передает корреспондент... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:00:00+03:00
2025-03-18T12:00:00+03:00
религия
оптина пустынь
орловская область
переделкино
алексей ноздрин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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ОПТИНА ПУСТЫНЬ, 18 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Оптину пустынь для того, чтобы отпеть своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина), передает корреспондент РИА Новости. Схиархимандрит скончался в 23.40 15 марта на 94-м году жизни. Прощание со старцем в Оптиной пустыни не прекращалось всю ночь на вторник, поток желающих с ним проститься не иссякал. Отец Илий будет похоронен у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливавшуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
https://ria.ru/20250317/starets-2005476985.html
оптина пустынь
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оптина пустынь, орловская область, переделкино, алексей ноздрин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Оптина пустынь, Орловская область, Переделкино, Алексей Ноздрин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл прибыл в Оптину пустынь, чтобы отпеть духовника

Патриарх Кирилл прибыл в Оптину пустынь, чтобы отпеть своего духовника Илия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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ОПТИНА ПУСТЫНЬ, 18 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Оптину пустынь для того, чтобы отпеть своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина), передает корреспондент РИА Новости.
Схиархимандрит скончался в 23.40 15 марта на 94-м году жизни. Прощание со старцем в Оптиной пустыни не прекращалось всю ночь на вторник, поток желающих с ним проститься не иссякал. Отец Илий будет похоронен у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливавшуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Знал все наперед. О чем пытался предупредить Россию старец Илий
17 марта, 13:13
 
РелигияОптина пустыньОрловская областьПеределкиноАлексей НоздринПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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