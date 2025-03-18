Парламент Венгрии заблокировал участие страны в перевооружении Европы
Парламент Венгрии принял резолюцию против общего займа на перевооружение ЕС
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Парламент Венгрии на заседании во вторник заблокировал участие страны в общем кредите Евросоюза в 150 миллиардов евро на перевооружение Европы, приняв резолюцию против этой инициативы, без одобрения двух третей депутатов парламента, согласно конституции Венгрии, страна не может принимать участие в подобных займах.
"Парламент, ввиду своих принципиальных возражений в отношении "долгового Евросоюза", а также учитывая предыдущий практический опыт кредита для обеспечения пакета мер "Следующее поколение ЕС" (для восстановления экономики стран-членов ЕС после пандемии COVID-19 - ред.), выступает против совместного европейского долгового займа, предложенного председателем Еврокомиссии, необходимого для пакета мер максимум на 150 миллиардов евро", - говорится в тексте резолюции.
Документ поддержали 138 депутатов из 199, 29 были против и один воздержался. В резолюции отмечается, что Венгрия может участвовать в совместных кредитах ЕС только если две трети депутатов поддержат займ, а принятая во вторник резолюция, наоборот, призывает правительство "всеми законными способами представлять интересы Венгрии в институтах Евросоюза".
При этом в резолюции подчеркивается, что Венгрия выступает за "развитие обороноспособности Европы и считает эту цель национальной компетенцией".
Еврокомиссия в среду представит детальный проект новой оборонной стратегии REARM Europe, на которую планируется в ближайшие четыре года задействовать порядка 800 миллиардов евро. Общий кредит на 150 миллиардов евро является ее частью.