https://ria.ru/20250318/parlament-2005845657.html

Парламент Венгрии заблокировал участие страны в перевооружении Европы

Парламент Венгрии заблокировал участие страны в перевооружении Европы - РИА Новости, 18.03.2025

Парламент Венгрии заблокировал участие страны в перевооружении Европы

Парламент Венгрии на заседании во вторник заблокировал участие страны в общем кредите Евросоюза в 150 миллиардов евро на перевооружение Европы, приняв резолюцию РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T23:22:00+03:00

2025-03-18T23:22:00+03:00

2025-03-18T23:22:00+03:00

в мире

венгрия

европа

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg

БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Парламент Венгрии на заседании во вторник заблокировал участие страны в общем кредите Евросоюза в 150 миллиардов евро на перевооружение Европы, приняв резолюцию против этой инициативы, без одобрения двух третей депутатов парламента, согласно конституции Венгрии, страна не может принимать участие в подобных займах. "Парламент, ввиду своих принципиальных возражений в отношении "долгового Евросоюза", а также учитывая предыдущий практический опыт кредита для обеспечения пакета мер "Следующее поколение ЕС" (для восстановления экономики стран-членов ЕС после пандемии COVID-19 - ред.), выступает против совместного европейского долгового займа, предложенного председателем Еврокомиссии, необходимого для пакета мер максимум на 150 миллиардов евро", - говорится в тексте резолюции. Документ поддержали 138 депутатов из 199, 29 были против и один воздержался. В резолюции отмечается, что Венгрия может участвовать в совместных кредитах ЕС только если две трети депутатов поддержат займ, а принятая во вторник резолюция, наоборот, призывает правительство "всеми законными способами представлять интересы Венгрии в институтах Евросоюза". При этом в резолюции подчеркивается, что Венгрия выступает за "развитие обороноспособности Европы и считает эту цель национальной компетенцией". Еврокомиссия в среду представит детальный проект новой оборонной стратегии REARM Europe, на которую планируется в ближайшие четыре года задействовать порядка 800 миллиардов евро. Общий кредит на 150 миллиардов евро является ее частью.

https://ria.ru/20250314/orban-2004937432.html

венгрия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, европа, евросоюз, еврокомиссия